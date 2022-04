Otávio Augusto & Gabriel gravam o primeiro DVD no dia 06 de abril em Jaguariúna

Projeto comemora 20 anos de carreira, com 16 músicas e terá participações de Guilherme e Santiago e Rio Negro e Solimões_

Otávio Augusto & Gabriel gravam no dia 06 abril de 2022 o primeiro DVD da dupla no Red Eventos em Jaguariúna – SP. O projeto, que contará com 16 músicas entre inéditas e regravações, marca também os 20 anos de carreira dos irmãos.

A gravação do DVD será especial para convidados e terá participações especiais de Guilherme e Santiago e Rio Negro e Solimões. “Nesse momento de pós-pandemia, a gravação do DVD é uma virada na nossa carreira, porque vamos mostrar o nosso trabalho após um longo tempo longe dos palcos por conta da pandemia. E contamos ainda com a participação desses grandes amigos, dos quais somos fãs também”, disse Otávio Augusto.

Sobre a escolha do local, Otávio Augusto & Gabriel destacam a estrutura, que segundo eles, “lembra os tempos de meninos”. “A casa lembra muito a época que íamos assistir aos shows dos nossos ídolos, com a estrutura de camarotes parecida. Em relação ao DVD, iremos fazer o evento com mesas, então o público não ficará em pé”, revelou Gabriel.

Com a produção musical de Enoque Rodolfo, produção executiva de Markas estruturas e vídeo e cenário pela GCA, o repertório trará regravações de canções dos anos 90 de referências musicais da dupla, como Zezé di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó, Leandro e Leonardo e Rick e Renner. Outras músicas serão regravações de sucesso nas vozes de Otávio Augusto & Gabriel e outras inéditas, sendo composições da dupla e de parceiros.

Os irmãos Otávio Augusto & Gabriel formam uma das duplas mais promissoras da nova geração da música sertaneja. Naturais de Osasco (SP), possuem 20 anos de carreira com seis CDs lançados, além de uma coletânea. O interesse pela música sertaneja teve início na infância e, por influência da família. Os sertanejos são primos da famosa dupla Zilo e Zalo, patrimônios da música raiz.