OUTUBRO ROSA: Prefeitura divulga dia de atendimentos e orientações para mulheres em Artur Nogueira

Tenda de saúde estará na Réplica da Estação, dia 29 de outubro, das 8h30 às 16h30; parceria com Tatu de Chuteira Off Road Club também conta com passeio pela cidade

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, divulga o evento em prol da saúde da mulher, em parceria com o Tatu de Chuteira Off Road Club. A iniciativa acontecerá no dia 29 de outubro, a partir das 8h30, na Réplica da Estação.

De acordo com o secretário de Saúde, Amarildo Boer, haverá uma tenda aberta ao público, das 8h30 às 16h30, com atendimentos gratuitos – que incluem realização de testes rápidos de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), aferição de pressão, glicemia, além de agendamentos de mamografia para munícipes que estiverem com o exame atrasado, e um profissional capacitado à disposição para dar orientações sobre a prevenção do câncer de mama e colo de útero.

O prefeito Lucas Sia (PSD) reforça o compromisso da gestão em promover e apoiar causas que promovam saúde à população. “Esse evento não apenas proporciona momentos de descontração e interação social, mas também se torna uma oportunidade para sensibilizar a comunidade sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher neste outubro rosa”, conclui.

PASSEIO DE OFF ROAD E CAFÉ DA MANHÃ

No dia do evento, o Tatu de Chuteira irá promover um passeio de “Off Road” só para mulheres. A caravana sairá às 9h da Réplica da Estação, e passará pelas estradas e trilhas da cidade.

As interessadas em participar do passeio devem realizar a inscrição através do link: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRduBAiNNuPfmCZPKB5BAuHplH3zWx1pFKYLunxC6NOebn4Q/viewform>.

Além disso, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Artur Nogueira também será representada no evento, através de um café da manhã especial, que será servido às 7h30. Aqueles que quiserem, podem aproveitar a refeição pelo valor de R$15,00. Todo o valor arrecadado será revertido à entidade.