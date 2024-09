Ouvidora SUS da Secretaria de Saúde participa de encontro em BH

Evento reuniu ouvidores de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro para discutir cenário atual, perspectivas e desafios

A ouvidora do SUS (Sistema Único de Saúde) da Secretaria da Saúde de Mogi Mirim, Lúcia Helena Leal, participou, nos dias 26 e 27, da 1ª Oficina de Educação Permanente em Saúde para Ouvidores SUS, evento realizado em Belo Horizonte (MG).

Participaram ouvidores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O tema principal desse encontro foi o cenário atual, perspectivas e desafios dos ouvidores, com a palestra de abertura sendo ministrada pela ouvidora geral do SUS, Conceição Aparecida Pereira Rezende.

A ouvidora geral do SUS-SP, Patrícia Camargo Ferreira também esteve presente. Em seguida, foi realizado um debate com os participantes, quando foram mapeados os temas prioritários desse encontro na capital mineira. “Foi muito produtivo e também houve muitas trocas de informações e experiências entre os participantes”, elogiou Lúcia.

Ela também enfatizou que o encontro também serviu para demonstrar que as Ouvidorias SUS, ao contrário do que se imagina, não é apenas um canal para receber críticas, mas um instrumento que pode ser usado pela Saúde para balizar suas ações.

“Sem falar que é um meio de comunicação importante entre usuário e o SUS”, completou.

Esta primeira oficina SUS de educação permanente foi uma inciativa da Fiocrus do Mato Grosso do Sul, em parceria com a Anasus (Universidade Aberta do SUS), ENSP (Escola Nacional de Saúde Pública), Ouvidoria Central do SUS. Lúcia lembrou ainda que, das cidades da região, apenas Mogi Mirim se fez presente. A Ouvidoria/SUS de Mogi Mirim funciona desde 2013 e atende pelo telefone3806-4730, das 8h00 às 17h00.