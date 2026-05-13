PACIENTES DA UBS FONTANELLA ENCONTRAM APOIO E AMIZADE EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA

Mais do que uma atividade recreativa, o Grupo de Convivência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Fontanella tem se tornado um importante espaço de acolhimento, troca de experiências e fortalecimento emocional para os pacientes da rede pública de saúde de Jaguariúna. Nesta quarta-feira, dia 13 de maio, os participantes viveram mais um momento especial com a realização de um animado bingo, marcado por descontração, integração e muitas histórias compartilhadas.

Realizado todas as quartas-feiras, às 10h, na UBS Fontanella, o grupo reúne principalmente mulheres que, muitas vezes, enfrentam uma rotina de sobrecarga por dedicarem grande parte do tempo ao cuidado de outras pessoas. No encontro, elas têm um ambiente de escuta, respeito e convivência, onde podem conversar, trocar receitas, compartilhar experiências de vida e fortalecer laços de amizade.

Além do bingo, o grupo promove diversas atividades semanalmente, sempre incentivando a participação ativa dos pacientes, que costumam se preparar com entusiasmo para os encontros. O ambiente acolhedor também contribui para aproximar os usuários da equipe de saúde da unidade, fortalecendo o vínculo, o cuidado humanizado e a promoção da dignidade.

O trabalho desenvolvido também contribui para o acompanhamento contínuo dos pacientes em outras ações de saúde. Nesta quinta-feira (14), às 13h20, a UBS Fontanella também realizará um encontro do grupo de pé diabético, uma atividade voltada à orientação e ao acompanhamento de pacientes com diabetes, com foco na prevenção de feridas, infecções e complicações nos pés.

O Grupo de Convivência é aberto a novos pacientes da unidade interessados em participar das atividades. Basta procurar diretamente a UBS Fontanella, que fica na Avenida Dr. Jorge Rios Muraro, 64, no Centro de Jaguariúna.

Foto: divulgação