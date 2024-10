Pacientes do Centro Infantil Boldrini comemoram o Dia das Crianças com festa e atividades nesta quinta-feira, dia 10

Evento para as crianças é organizado pelo Vitória Hotéis, Faro Eventos e Ateliê Beauty

Com uma série de atividades e brincadeiras, pacientes do Centro Infantil Boldrini, de Campina, terão um dia especial na próxima quinta-feira (10), em comemoração ao Dia das Crianças. Organizado pela Rede Vitória Hotéis, Faro Eventos e Ateliê Beauty, além do apoio de diversa empresas com doação de brinquedos e alimentos, o evento acontece pelo terceiro ano consecutivo.

A festa desse ano, com início às 9h, será realizada na Brinquedoteca do Centro Boldrini, que será totalmente decorado pela Faro Eventos. A equipe do Ateliê Beauty, através da empresária Isa Santini, montará espaços para massagens e maquiagem dos pacientes, para que eles tenham uma experiência diferenciada e única. O Hotel Vitória, idealizador da ação, além de responsável pela organização, também é quem coordena a captação dos parceiros que levarão brinquedos e comidas para as crianças.

Outras atrações previsão para esta ação são a presença de DJ com músicas infantis e espaços para pintura e brincadeiras, como nas edições anteriores.

Eduardo Porto, diretor de Marketing e Vendas da Rede Vitória Hotéis, conta que essa ação junto ao Boldrini tem como objetivo principal oferecer um pouco de alegria e descontração para as crianças atendidas pelo hospital, que passam muitos meses em tratamento.

“É uma satisfação poder organizar esse evento e contar com o apoio das empresas, pois admiramos demais o trabalho desenvolvido pelo Boldrini e sentimos o quando as crianças ficam felizes com um dia especial”, afirma.

As empresas parceiras nesta iniciativa são: McDonald´s (hambúrguer para as crianças), Gelato Borelli, Pilot Pen (kits de canetas para colorir), Cassini Biscoitos, Miami (brinquedos Lego).