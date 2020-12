Padrões estéticos e sociais são tema de debate no Live Senac

O Senac Mogi Guaçu realiza na quinta, 3 de dezembro, uma live no Instagram das 20 às 21 horas. Com o tema Xeque-Mate nos Padrões, o encontro será conduzido por Elisa Maira Gonçalves, docente da área de desenvolvimento social do Senac Mogi Guaçu e Camila Aparecida Costa de Oliveira, docente da área de beleza do Senac Itapira. O encontro virtual contará com a participação de 17 alunos das duas unidades que desenvolveram um desfile que tem como objetivo mostrar que os segmentos de moda e beleza podem dar visibilidade para todos, mesmo quem é considerado fora do “padrão”.

“O resultado do projeto será exibido logo após a live, em um vídeo que será postado no Instagram do Senac Mogi Guaçu com o desfile organizado remotamente pelos alunos que quiseram participar do projeto. Para o desenvolvimento do desfile, esses alunos participaram de oficinas on-line sobre moda, cabelo, maquiagem e edição de vídeo”, conta Elisa.

A docente reforça que o Senac é uma empresa que acredita e valoriza a diversidade, e por ser uma instituição educacional, necessita e deseja trabalhar a temática ainda mais fortemente para que seus alunos se sintam pertencentes e aceitos integralmente num ambiente educacional acolhedor. “A ideia dessa live surgiu de maneira interdisciplinar e envolvendo as unidades de Mogi Guaçu e Itapira. Os alunos e funcionários foram convidados para debater como os estereótipos de moda e beleza são inseridos em nosso dia a dia e montaram um desfile virtual que será apresentado durante a transmissão ao vivo que será feita dia 3 pelo Instagram do Senac Mogi Guaçu”, finaliza.

Serviço:

Live Senac – Xeque-Mate nos Padrões

Data: 3 de dezembro, das 20 às 21 horas

Instagram: @senacmogiguacu

Informações: www.sp.senac.br/mogiguacu