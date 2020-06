Página ‘Amparo Connection’ realiza lives de cunho social

A Página ‘Amparo Connection’ realiza todas as segundas e sextas-feiras lives de cunho social com informação, analise e debate de assuntos de interesse da sociedade da região. As lives trazem pessoas de Amparo e de outras cidades da região para falar sobre assuntos relevantes para a sociedade.

Nesta sexta-feira, dia 26, às 19 horas, a página traz a live “Quem tem medo do feminismo” com Maíra Kubic Mano e Viviane dos Santos. Na segunda-feira, dia 29, às 21h, a live ser sobre ‘LGBTQIA+ Direitos, Discussões e Desafios” com Fernando Ferro e Lucas Bulgarerelli.

As lives podem ser vistas através do facebook.com/amparoconnection