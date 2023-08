Painel Interativo sobre violência é destaque no lançamento do Agosto Lilás

Crédito Foto: Fernanda Sunega

Com o tema “Você não está sozinha. Nós estamos aqui para te apoiar”, campanha terá uma série de eventos durante todo o mês

A divulgação do Painel de Notificações de violências registradas pelos serviços municipais marcou, nesta terça-feira, 1º de agosto, o lançamento da campanha Agosto Lilás em Campinas, que neste ano tem como tema “Você não está sozinha. Nós estamos aqui para te apoiar”. A programação inclui palestras, aulas de defesa pessoal, rodas de conversa, dia da beleza e cursos voltados para o público feminino. O mês também marca o aniversário de 17 anos da Lei Maria da Penha.

Durante o evento, além dos dados do Painel, também foram apresentados os programas e benefícios que Campinas oferece a mulheres em situação de violência. As informações sobre a campanha Agosto Lilás e agenda com a programação podem ser acessadas no link https://portal.campinas.sp.gov.br/sites/agostolilas/.

“Campinas tem uma rede de proteção às mulheres para o enfrentamento da violência a que elas muitas vezes são submetidas”, disse o prefeito Dário Saadi durante o evento de lançamento do Agosto Lilás.

Entre os serviços citados pelo prefeito estão o Centro de Referência e Apoio à Mulher (Ceamo), os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), a Feira de Mulheres Empreendedoras, o Renda Campinas, os auxílios Natalidade, Moradia e Transporte, o Cartão Nutrir e o Abrigo Sara-M, todos ligados à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.

Além desses, há, ainda, o Guarda Amigo da Mulher (Gama) e a Sala Lilás, da Guarda Municipal de Campinas, o Serviço de Responsabilização e Reeducação ao Autor da Violência (Seravi), a Defensoria Pública do Estado, o Conselho Municipal da Mulher, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DDM) e os Distritos Policiais.

Denúncias

Entre 2021 e 2022, houve um aumento de 34% no número de denúncias de violência doméstica, passando de 681 para 917 registros. O maior registro, 60,9%, foi de violência física.

Na maioria dos casos, o agressor foi o cônjuge, o esposo o namorado ou um ex. E, do total de registros, 655 casos foram dentro da própria residência da vítima.

“O aumento de casos também se dá pela conscientização das mulheres. Quando nós chegamos até essa mulher mostrando que há uma saída, também há aumento nas notificações, porque ela se sente mais forte para denunciar”, explicou a secretária Vandecleya Moro, secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.

Ainda segundo a secretária, o detalhamento dos dados é essencial para o direcionamento das ações da Prefeitura. “Quando falamos de dados, nosso objetivo é que nós tenhamos políticas públicas que já existem, para que elas sejam direcionadas e assertivas e também na formulação de outras ações”, completou.

O Painel está disponível no site da Secretaria de Assistência, acessível em https://portal.campinas.sp.gov.br/secretaria/assistencia-social-pessoa-com-deficiencia-e-direitos-humanos), no link Painel de Notificações de Violência – 2017 a 2022.

Agosto Lilás

O tema da Campanha Agosto Lilás – “Você não está sozinha. Nós estamos aqui para te apoiar” – foi escolhido a partir do trabalho de escuta feito no Ceamo. “As mulheres que nos procuram sempre dizem que se sentem sozinhas. Queremos que elas acreditem e confiem que há uma rede de proteção pronta para auxiliá-las”, disse a coordenadora de Políticas para as Mulheres, Grazielle Coutinho Moreno.

A cor lilás foi escolhida para representar este mês por simbolizar a esperança e a superação.

O Centro de Referência e Apoio à Mulher (Ceamo) fica na avenida Francisco Glicério, nº 1269 – 6º andar, no Centro de Campinas. O serviço funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 19h. Os telefones para contato são o (19) 3236-3619 e o 0800 777 1050.