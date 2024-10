Palestra comemora o Dia dos Professores e reúne mais de 600 profissionais da rede municipal

Em comemoração ao Dia dos Professores, celebrado no dia 15 de outubro, a Secretaria Municipal de Educação promoveu uma palestra no auditório do Bairral na noite desta segunda-feira, 21. O evento reuniu mais de 600 professores da rede municipal de ensino, de todos os segmentos, para debater o tema “Educação, Humanização e Acolhimento: Educadores que esticam horizontes, Professores (as) que fazem a diferença na Educação para a Vida”.

A palestra foi ministrada por César Nunes, professor titular da Faculdade de Educação da UNICAMP, com vasta experiência nas áreas de Filosofia da Educação, Ética e Pedagogia. Ao longo de sua apresentação, Nunes destacou a importância de uma educação humanizadora, que valorize as relações humanas e sociais, promovendo a formação ética e o desenvolvimento integral dos estudantes. O palestrante também reforçou o papel fundamental dos professores na mediação das relações entre a escola e as famílias, no processo de construção da autoestima e na formação para a cidadania.

O vice-prefeito Mário da Fonseca e a secretária municipal de Educação, Regina de Santana Lago Gracini, estiveram presentes no evento e aproveitaram a oportunidade para parabenizar os educadores. “Agradeço a cada um de nossos profissionais pelo empenho e dedicação ao longo deste ano letivo. Esse trabalho que realizam diariamente faz toda a diferença na vida dos nossos alunos e, consequentemente, no futuro da nossa cidade”, afirmou Fonseca.

Ao término do evento, as professoras aproveitaram para trocar experiências e também tiveram a oportunidade de conversar diretamente com o palestrante. “Nós sempre nos esforçamos para realizar eventos como esse porque sabemos da importância desse momento de apresentação de novas ideias, reflexões, interação e especialmente a valorização do trabalho que cada um executa diariamente. Agradeço e parabenizo a todos os nossos professores”, concluiu Regina.