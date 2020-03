Palestra esclarece dúvidas sobre a declaração do IR 2020

Especialistas vão abordar mudanças deste ano e erros a serem evitados pelos contribuintes

Começou na segunda-feira (2) a temporada de entrega da declaração do Imposto de Renda 2020 (ano-base 2019). O prazo vai até as 23h59 do dia 30 de abril, mas os contribuintes que enviarem a declaração logo no início, sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo as restituições do Imposto de Renda, se tiverem direito a ela.

Embora as principais regras continuem as mesmas, a declaração do Imposto de Renda 2020 traz algumas novidades em relação ao ano passado para os contribuintes. O que muda e quais são os erros mais comuns a serem evitados na entrega da declaração do IR serão os temas principais da palestra que acontece na próxima quarta-feira, 11 de março, às 18 horas, no novo espaço OK Coworking, de Jaguariúna, com a presença do professor de Ciências Contábeis da UniFAJ, Anderson Barros, e da especialista Kelly Lima. Os interessados em participar devem se apressar, pois o número de inscrições é limitado. Mais informações pelo telefone (19) 99837-9513.

EVENTOS DIVERSOS

A palestra do dia 11 é a primeira de uma série de eventos que o OK Coworking irá abrigar neste mês de março, abordando os mais diferentes temas. O próximo, no dia 21, será um curso de “Barras de Access”, em que a facilitadora Renata Vargas ensinará o funcionamento da técnica terapêutica americana que trabalha pontos energéticos para liberação de energia estagnada e ferramentas de expansão da consciência. O curso será realizado das 9h às 18h, e as inscrições já estão abertas pelo telefone (19) 98292-1250.

No dia 27, o espaço se abre para discutir as muitas oportunidades pessoais e profissionais para o público acima de 50 anos, lançando luz nas múltiplas possibilidades para quem alcançou esta faixa etária e vislumbra novas realizações tanto em termos de trabalho quanto na vida pessoal. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sympla.com.br. Por fim, no dia 31, a consultora de imagem e estilo Juliana Luque fará um workshop sobre análise de coloração pessoal, moda e estilo, abordando aspectos como psicologia das cores, autoimagem, cartela de cores, entre outros. Inscrições: (48) 99617-0146.

COMPARTILHAMENTO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS

O OK Coworking, inaugurado em novembro do ano passado, é o primeiro em Jaguariúna e um dos pioneiros na região no conceito baseado no compartilhamento de espaço e recursos de escritório, reunindo pessoas que trabalham não necessariamente para a mesma empresa ou na mesma área de atuação, podendo inclusive reunir no mesmo espaço profissionais liberais, empreendedores e usuários independentes.

“Nosso objetivo é promover integração dos profissionais de diversas áreas de atuação através do aluguel de salas e espaços de trabalho compartilhados, prestando serviços de mentoria empresarial e oportunidades de capacitação com excelência, confiabilidade e custos acessíveis”, explica a empresária Carolina Marmo Pepe, proprietária do espaço.

Este modelo cresce no mundo impulsionado por vantagens como baixo custo, maior produtividade, networking e flexibilidade. “Temos planos acessíveis em área compartilhada ou privativa, com aluguel de sala de reuniões para 4-5 pessoas, sala para treinamentos e palestras dotada de multimídia, com capacidade para até 35 pessoas, e flexibilidade para organização de reuniões e workshops de acordo com o número de participantes”, ressalta a empresária, que acrescenta: “O cliente pode optar por fechar uma sala somente para a empresa e seus colaboradores ou alugar uma estação de trabalho dentro da sala fechada a ser dividida com pessoas de outra empresa”.

O OK Coworking fica localizado na Rua Mato Grosso, 142, Bairro Frazatto (próximo ao Cartório da Rua São Paulo), em Jaguariúna. Para mais informações acesse okcoworking.com.br.

Fotos: Carolina Marmo Pepe