PALESTRA GRATUITA ENSINA IDOSOS A NÃO CAIR EM GOLPES

Nos últimos três anos, o Brasil registrou um aumento de 179,9% no índice de crimes de estelionato com o uso das novas tecnologias, como as redes sociais e de contatos. Neste cenário, os idosos são as principais vítimas dos golpistas.

Pensando em orientar os idosos e protegê-los dos estelionatários, a Prefeitura de Mogi Mirim – através da Coordenadoria do Idoso – promoveu na manhã desta terça-feira (5), uma palestra gratuita sobre “Segurança nas redes de contatos”.

O palestrante foi Marcelo Massini, 3º sargento reformado da PM, presidente do Conseg (Conselho Municipal de Segurança) e formado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. “As redes sociais e de contatos são tecnologias necessárias e muito bem-vindas. Ter os idosos incluídos nessas redes é maravilhoso para a socialização e adaptação da terceira idade às novas tecnologias. Mas, não se pode negar que é preciso ter cuidado. Por isso, dicas de segurança são fundamentais para proteger os idosos de criminosos e pessoas mal intencionadas”, ressaltou Massini.

Durante a palestra, os idosos conheceram o “modus operandi” dos estelionatários em golpes como o do falso sequestro, o do familiar em apuros, o golpe do pix, o do “banco” que precisa atualizar os dados do cliente, o das compras suspeitas em cartão de crédito, dentre outros.

No total, 27 idosos participaram da palestra gratuita e receberam todas as orientações necessárias para evitar os golpes. A vereadora e primeira-dama, Luzia Cristina, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Mogi Mirim, Rosa Maria Silva, marcaram presença no evento.