Palestra Mágica encerra ciclo de encontros promovidos pela Assistência Social

A noite de terça-feira, dia 28 de março, foi especial para um grupo de mulheres que participou da Palestra Mágica: Mulher em Cena – Valorização, Autoestima, Superação e Empoderamento com Mauro Dias, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg). O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e encerra um ciclo de encontros promovidos pela pasta neste mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

“Ao longo do mês, procuramos desenvolver uma ampla discussão sobre temas importantes e que precisam ser discutidos diariamente, como Violência contra a Mulher, e atingimos as mulheres atendidas pelos nossos núcleos com ampla participação do público-alvo. São temas que ainda precisam ser debatidos e tivemos um retorno muito positivo”, comentou Leila Maria Ramos, secretária municipal de Assistência Social.

No dia 8 de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a Secretaria Municipal promoveu uma Roda de Conversa com Mulheres no Centro Comunitário do Jardim São Camilo atendendo ao público do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Leste. 89 pessoas participaram do evento, que contou com a participação do Coletivo de Mulheres Maria Lacerda de Moura e da patrulha Guardiã da Mulher.

No dia 9, na Escola Estadual Professor Nelson Girardi, no Jardim Hedy, foi realizada uma palestra sobre Violência contra Mulher. 128 pessoas participaram, principalmente os atendidos pelo CRAS Leste e Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), estudantes e os profissionais da unidade escolar convidando a todos a refletirem sobre o tema e a identificarem as potenciais situações de vulnerabilidade e riscos sociais que podem incidir no território.

Enfrentando o Estresse foi tema da palestra realizada no dia 15 de março, na sede do CRAS Norte, no Jardim Ypê I. 119 pessoas participaram do evento, que também teve o objetivo de fortalecer os vínculos entre as diversas famílias do território, desenvolver a sociabilidade, o sentimento de coletividade e a organização comunitária. Veronica Martins, professora de Yoga e Fisioterapeuta, conduziu a palestra.