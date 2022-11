Papai Noel chega em Artur Nogueira nesta sexta e traz magia do Natal

Bom velhinho receberá visitas na Réplica da Estação, das 19h às 22h

As comemorações natalinas já se aproximam e, em Artur Nogueira, a diversão e toda a magia do Natal estão garantidas para a criançada. Isso porque, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, já tem preparado a casa para a chegada do Papai Noel.

Nesta sexta-feira (02), o bom velhinho pousará em solo nogueirense para receber os pequenos em seu charmoso trono aveludado e vermelho. “Nesta sexta, a garotada tem um encontro marcado com o simpático senhor na Réplica da Estação, das 19h às 22. Nossas crianças merecem sentir a magia do Natal”, enfatizou o prefeito Lucas Sia (PSD).

O Papai Noel receberá toda a família e conversará com as crianças em um espaço encantado e doce. Já os pequenos, poderão passar a mão na barba branca e eternizar o momento com fotos.

O personagem natalino estará na Réplica Estação sempre aos finais de semana, de sexta-feira a domingo, no mesmo horário, até o dia 23 de dezembro – quando ele deixa a cidade.

SERVIÇO

-Chegada do Papai Noel

Sexta-feira, 2 de dezembro

19h às 22h

Réplica da Estação, no Centro

-Visita de 03 a 04 de dezembro

Sábado e domingo, das 19h30 às 22h

Réplica da Estação, no Centro

-Visita de 09 a 11 de dezembro

Sexta, sábado e domingo, das 19h30 às 22h

Réplica da Estação, no Centro

-Visita de 16 a 18 de dezembro

Sexta, sábado e domingo, das 19h30 às 22h

Réplica da Estação, no Centro

-Visita de 19 a 22 de dezembro

Segunda a quinta-feira, das 19h30 às 22h

Réplica da Estação, no Centro

-Despedida do Papai Noel

Sexta-feira, 23 de dezembro, das 19h às 21h

Réplica da Estação, no Centro