Para comemorar o Dia Mundial da Reciclagem, Softys leva alunos para a fábrica e apresenta ações na prática

Ação da Vertical Pessoas levou alunos da Escola Estadual Otto Weiszflog na planta de Caieiras

Com o objetivo de ser uma empresa portas abertas e contribuir para o desenvolvimento das comunidades em seu entorno, a Softys Brasil recebeu os alunos da Escola Estadual Otto Weiszflog em sua fábrica de Caieiras/SP para apresentar suas novas estratégias de sustentabilidade.

Em homenagem ao Dia Mundial da Reciclagem – instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) -, cerca de 25 alunos do 3º ano A receberam a oportunidade de conhecer as ações de sustentabilidade da companhia na prática. Além disso, todos puderam refletir sobre novos hábitos de consumo e diferentes formas de como descartar o lixo, que podem ser adaptadas para suas residências.

A Softys também mostrou práticas sustentáveis, metas alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, processos de fabricação dos produtos e um pouco sobre a cultura interna da empresa e a importância de pensar um futuro mais sustentável.

Sobre a Softys

A Softys é uma empresa global e líder no mercado latino-americano, com mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de produtos de papel e soluções para cuidados pessoais, com diferentes marcas de higiene e limpeza. Sua atuação está presente nos mercados de Consumer Tissue (papel higiênico, toalha de papel, lenços de papel e guardanapos), Personal Care (absorventes, fraldas, lenço umedecido e máscaras) e Away From Home (produtos para empresas e instituições). Parte das Empresas CMPC, a Softys está presente no Chile, Brasil, Argentina, México, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.