Para estreitar relações com Prefeitura e entidades, cônsul-geral dos EUA visita Campinas

Crédito: Fernanda Sunega

Richard Glenn, diplomata de carreira, esteve com o prefeito Dário Saadi no Paço Municipal em sua primeira estadia na cidade nesta sexta-feira

Prefeito Dário Saadi recebe o cônsul-geral americano em São Paulo, Richard H. Glenn

Estimular as relações entre Campinas e os Estados Unidos e promover a participação de empresas norte-americanas em ações de responsabilidade social no município devem ser focos de atenção na atuação do novo cônsul-geral americano em São Paulo, Richard H. Glenn. As boas notícias foram dadas pelo diplomata de carreira ao prefeito campineiro Dário Saadi durante conversa no gabinete do Paço Municipal, na manhã desta sexta-feira, 24 de janeiro.

Com carreira no governo norte-americano por mais de 25 anos, Glenn é atualmente cônsul-geral do Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo. Em sua primeira visita a Campinas, o californiano que antes de sua chegada ao Brasil, serviu como encarregado de negócios e vice-chefe de missão na embaixada dos EUA em Santiago, Chile, também tinha agenda no Aeroporto de Viracopos para doação de equipamento de tecnologia para gerenciamento de rede aberta de 5G. O prefeito Dário Saadi contou sobre o trabalho da Prefeitura para o desenvolvimento da região do entorno do aeroporto. “Estamos estudando como adequar o zoneamento da área para receber novos empreendimentos”, adiantou.

Durante o encontro, o prefeito apresentou a Glenn as principais vocações de Campinas e a estrutura que a cidade tem para atrair negócios nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e inovação, além de seu histórico como berço de grandes centros educacionais. “Os investimentos dos EUA no Brasil já são consolidados, mas Campinas tem gerado muitos novos empregos e muitos negócios na área tecnológica. A cidade tem excelência na área científica e um presente e futuro muito promissores. Inclusive, há empresas daqui que até fornecem para o Pentágono, ganhando concorrências públicas competindo com empresas norte-americanas”, contou Dário Saadi ao cônsul-geral.

O prefeito lembrou da importância de ter na cidade institutos federais e grandes polos de pesquisa, como o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), o Instituto Eldorado, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Pontifícia Universidade Católica (PUC-Campinas), entre muitos outros, que construíram um ecossistema único para parcerias entre a pesquisa pública e vários setores privados da economia.

Dário Saadi conversou com Richard Glenn sobre os desafios de uma cidade metropolitana como Campinas. O cônsul-geral quis saber sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil e como ele funciona nos municípios. O prefeito, também médico e com uma atuação na rede municipal de Saúde que o levou à vida pública, falou sobre a necessidade de ampliar os investimentos estaduais e federais porque atualmente a maior fatia dos recursos é municipal. Dário lembrou o desafio de adaptar as cidades para desenvolver resiliência para a nova realidade das mudanças climáticas e o destaque de Campinas no setor de abastecimento de água – com taxa de perdas na distribuição entre 18% e 19%, uma das menores do mundo – e com quase todo o esgoto tratado. “Campinas é a cidade campeã do saneamento do Brasil”, contou, lembrando da avaliação para municípios com mais de 500 mil moradores.

Parceria EUA-Campinas

No encontro em Campinas, o cônsul-geral em São Paulo afirmou ao prefeito Dário Saadi seu interesse em promover a participação de empresas norte-americanas em mais ações de responsabilidade social no município e ter mais contato com a Campinas e sua realidade. “As empresas americanas têm em seu DNA fazer mais do que só sua atuação nos negócios mas atuar também no setor social e em causas filantrópicas”, afirmou Richard Glenn.

Dário Saadi agradeceu e ampliou o leque de possibilidades, se prontificando a reforçar os canais da Prefeitura de Campinas com o Consulado-Geral dos EUA em São Paulo. “Podem surgir parcerias na área social e mais oportunidades na área comercial também”, adiantou o prefeito.

A diretora de Cooperação Internacional e Comércio Exterior da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas, Bruna Santos, participou da reunião. Ela lembrou que em 2025 Campinas e San Diego, cidade do Sul da Califórnia, comemoram 30 anos como cidades irmãs e a data deve ser celebrada até o final do ano.

Californiado, o cônsul-geral se entusiasmou com a parceria entre seu estado natal e Campinas. “O clima de San Diego é perfeito”, adiantou, dizendo ao prefeito Dário Saadi que precisa aproveitar para conhecer o local.

O assessor econômico do Consulado-Geral dos EUA em São Paulo, Tiago Santos, também acompanhou a visita a Campinas.

O cônsul-geral

Richard H. Glenn é diplomata de carreira dos Estados Unidos da América por mais de 25 anos. O atual cônsul-geral está à frente do Consulado-Geral dos EUA em São Paulo desde julho de 2024. Antes de sua chegada ao Brasil, Glenn serviu como encarregado de negócios e vice-chefe de missão na embaixada dos EUA em Santiago, Chile.

Glenn também atuou como secretário-adjunto de Estado no Escritório de Assuntos Internacionais de Narcóticos e aplicação da lei em Washington (DC). Supervisionou a ala aérea do Departamento de Estado dos EUA, que fornece serviços de aviação para missões no exterior e fornece assistência técnica e operacional para instituições de aplicação da lei de nações parceiras na América Latina.

Desde que ingressou no Departamento de Estado norte-americano como Oficial do Serviço Exterior, em 1999, Glenn serviu no exterior como vice-cônsul no Equador, oficial de serviços gerais na África do Sul, República Tcheca e Argentina e implementou programas de assistência à segurança no México.

O cônsul-geral dos Estados Unidos é graduado pela universidade Brigham Young com diploma em Ciência Política.

Crédito: Fernanda Sunega



O cônsul-geral presenteou o prefeito Dário Saadi com uma camisa oficial da seleção de futebol dos EUA

Crédito: Fernanda Sunega



O prefeito retribuiu o presente com o brasão de Campinas, com a fênix que simboliza o renascimento da cidade após a epidemia de febre amarela no início do século 20