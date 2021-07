PARA OS IDOSOS, A SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19 É APLICADA NAS USFs

A segunda dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas com mais de 60 anos é aplicada na Unidade de Saúde de referência de cada munícipe, conforme agendamento feito pela própria unidade para cada pessoa.

A Secretaria de Saúde optou por aplicar a segunda dose dos idosos nas USFs para evitar aglomerações e filas, principalmente do público idoso, no Bolão.

Para as pessoas com menos de 60 anos, a segunda dose da vacina contra a Covid-19 é aplicada no Bolão, no dia determinado na carteira de vacinação de cada pessoa.