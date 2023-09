Para um feriado mais seguro respeite as orientações de segurança no trânsito

O Feriado da Independência (7) está chegando e com ele cresce o número de veículos nas estradas brasileiras. Quem quer aproveitar o período para descansar longe de casa ou passear precisa estar atento às orientações para uma viagem mais segura e tranquila.

A ABRAMET – Associação Brasileira de Medicina de Tráfego – recomenda que seja feito um planejamento antecipado da viagem. Além disso, é preciso alguns cuidados específicos antes e durante o trajeto. O motorista deve evitar ao máximo viajar entre meia-noite e 6h, conduzir o veículo sozinho ou depois de uma noite sem descanso. Também não pode, em hipótese alguma, viajar sob efeito de álcool ou remédios. Se o sono bater, os sintomas vêm rapidamente: dificuldade em manter os olhos abertos, visão dupla ou borrada, desatenção, incapacidade de manter a velocidade constante, elaboração de pensamentos desconexos e, o mais perigoso, mudança nos rumos da direção. Se isso ocorrer é necessário parar o carro, de preferência em lugar seguro e iluminado. Se for possível tome um café forte; deite o banco e durma por meia hora. Entretanto, essas são todas ações paliativas; o ideal é se hospedar em algum lugar e dormir ao menos seis horas.

Segundo Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons, uma viagem segura é feita de atitudes simples, mas essenciais. “É muito importante manter a calma enquanto dirige e evitar fatores que possam desviar sua atenção, como ficar olhando para outdoors e som alto dentro do carro. Antes de pegar a estrada faça a revisão no seu carro ou motocicleta; verifique pneus, água do radiador, óleo, bateria e freios. Nunca beba antes de dirigir e não tenha pressa para chegar. Assim, você se desloca mais tranquilamente e garante mais segurança para você, sua família e todos a sua volta”, conclui.