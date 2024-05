PARCERIA AVANÇA NA REDUÇÃO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA NO SETOR AGROPECUÁRIO

Foto: Osvaldo Cabral

Pasto reformado e adubado

O IZ-Apta, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo, colabora com o projeto que visa a redução de emissão de

GEE no setor agropecuário na área de pastagens degradadas

Desde 2021, a Embrapa Meio Ambiente colabora com o Centro de Pesquisa

para Inovação em Gases de Efeito Estufa – RCGI, em uma iniciativa

liderada pela Universidade de São Paulo (USP) e apoiada pela Fapesp e

Shell Brasil. Uma das etapas da pesquisa mostrou que a emissão de

óxido nitroso a partir da adubação indica que não há relação

linear entre o aumento da dose do fertilizante nitrogenado aplicado e a

emissão de óxido nitroso. Para pastagens fertilizadas, o fator de

emissão de óxido nitroso para o fertilizante nitrato de amônio não

tem ultrapassado o valor padrão sugerido pelo IPCC.

De acordo com Cristiano Andrade, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente,

os estudos visam quantificar as emissões de gases de efeito estufa

geradas pelo uso de fertilizantes em pastagens, propor e validar fatores

de emissão para óxido nitroso provenientes de fontes nitrogenadas e

excretas animais, além de monitorar o balanço de carbono em pastagens

submetidas a práticas de recuperação.

Parte das atividades é desenvolvida em parceria com o Instituto de

Zootecnia (IZ), em Nova Odessa, SP, e Faculdade de Zootecnia e

Engenharia de Alimentos – FZEA/USP, de Pirassununga. Sandra Nogueira,

pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, conduz, no IZ, experimentos em

pastagens para determinação de fatores de emissão de óxido nitroso a

partir da adubação nitrogenada e de fatores de conversão/manejo na

mudança do uso da Terra de pastagens exclusivas para sistemas

integrados e agricultura. O impacto desta investigação será a entrega

de fatores regionais para cálculos e estimativas de emissões de GEE,

além de balanços de carbono em sistemas pecuários.

No experimento de mudança de uso da terra, os resultados preliminares

mostram que na conversão de pastagens solteiras para monocultivo de

soja e sistema integrados (pastagem, em consórcio com milho e mogno), o

ganho de carbono no solo de sistemas integrados apresenta uma tendência

de incremento maior do que no de cultivo de soja.

Com um sistema de torre de fluxos, o pesquisador Osvaldo Cabal monitora

os fluxos de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso a partir de

pastagem submetida a processo de recuperação de sua produtividade por

meio de reforma do pasto, uso de fertilizantes e corretivos e manejo do

pastejo. De acordo com Cabral, a recuperação de pastagens degradadas e

o aumento da sua capacidade de armazenamento de carbono é uma

estratégia-chave no compromisso do Brasil em cumprir suas metas

determinadas nacionalmente.

“Analisamos os fluxos dos gases dióxido de carbono, óxido nitroso e

metano e seus balanços em área de pastagem representativa do sudeste

do Brasil. As medições abrangeram quatro anos, começando pela

pastagem antiga degradada, passando pelo processo de renovação e

finalizando com o restabelecimento da pastagem. A pastagem só recebeu

fertilização com nitrogênio uma vez após a renovação – a prática

comum”, explica Cabral.

O balanço de carbono que considerou a soma das trocas líquidas do

ecossistema de dióxido de carbono e a exportação/importação de

carbono através de pastagens e fezes foi positivo na pastagem antiga

representando uma fonte para a atmosfera, mas um sumidouro (negativo)

durante o primeiro ano da renovação quando foi fertilizado. Em média,

os fluxos cumulativos de metano (sem a carga entérica dos animais) e

óxido nitroso foram pequenos e positivos, respectivamente, sendo

compensados pelo ganho líquido de carbono.

Outra questão importante vem sendo investigada ppor Rosana Vieira,

pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente. Ela avalia o papel da braquiária

na inibição do processo de nitrificação do solo. Apesar da

braquiária ser conhecidamente capaz de exsudar inibidores biológicos

da nitrificação, dúvidas ainda persistem sobre o real efeito destes

inibidores no ciclo do nitrogênio. Alguns estudos com genótipos de

alto potencial para produção de inibidores biológicos da

nitrificação indicam que outros mecanismos, além da inibição, como

baixa mineralização do nitrogênio ou aumentada imobilização

microbiana do nitrogênio, contribuem para os baixos conteúdos de

nitrato no solo.

Desta forma, o grande desafio é tentar quantificar processos do ciclo

do nitrogênio e relacioná-los com o potencial da braquiária em

produzir inibidores biológicos da nitrificação. Esse conhecimento é

importante para o desenvolvimento de ferramentas de gerenciamento para a

gestão sustentável do uso do nitrogênio em pastagens, bem como

apresenta potencial para inovação na área de bioinsumos.

Arlindo Saran Netto, prefeito do Campus da USP em Pirassununga e

professor da FZEA/USP, destaca a importância do monitoramento de longo

prazo a alta resolução temporal dos fluxos de GEE realizada na

referida unidade da USP. Esta parceria coloca em evidência as

relações zootécnicas e agronômicas em sistemas de produção de

bovinos de corte sob pastejo e suas interações com o ambiente, além

de proporcionar oportunidades para treinamento e formação de recursos

humanos capacitados, focados na produção sustentável.

De acordo com Saran Netto, este projeto vem baseando-se na hipótese de

que é possível intensificar a produção de bovinos de corte a pasto,

em regiões tropicais, com o aumento da produtividade das pastagens e

acúmulo de carbono no solo. “Sendo assim, podemos ter pastagens mais

produtivas, com maior taxa de lotação animal e redução do tempo até

o abate, melhorando a rentabilidade. A redução do tempo para abate dos

animais tem um forte impacto na menor emissão de metano na pecuária,

que somado aos potenciais benefícios de balanços mais favoráveis de

Carbono no sistema solo-planta, representam importante avanço do setor

rumo à sustentabilidade”, disse Saran Netto.

Para a Luciana Gerdes, pesquisadora do IZ, a parceria tem resultado em

ganhos expressivos para toda a equipe, e tem contribuição importante

aos compromissos assumidos pelo país de redução de emissão de GEE no

setor agropecuário. Além disso, há o avanço do conhecimento

científico definindo estratégias de manejo que contribuam com a

produtividade e perenidade de sistemas de produção animal em ambientes

pastoris, o que traz inovação e mostra a preocupação da pesquisa

agropecuária brasileira com a preservação e a produção

sustentável.

Sinergia

O RGCI está na linha de frente dos esforços nacionais para mitigar as

mudanças climáticas, focando na redução das emissões de gases de

efeito estufa (GEE) e no alcance das metas do Brasil relacionadas com as

Contribuições Nacionalmente Determinadas para a ação climática

global. Além dos benefícios científicos e do impacto direto nos

compromissos do Brasil em reduzir as emissões de GEE no setor

agropecuário, a ação de pesquisa promove a formação de recursos

humanos capacitados, alinhados com os princípios da produção

sustentável. A participação da Embrapa está centrada nas pesquisas

sobre o impacto de práticas para melhorar a produtividade das pastagens

dentro do programa de Soluções Baseadas na Natureza, coordenado pelo

professor Carlos Eduardo Cerri, da Escola Superior de Agricultura Luiz

de Queiroz (Esalq/USP).

A equipe conta também com Luciano Koenigkan, da Embrapa Agricultura

Digital, Heloisa Filizola, Magda Lima e Nilza Patrícia Ramos, da

Embrapa Meio Ambiente, Rafaela Molina, aluna de pós-graduação do IZ,

e Lucas Penteado, doutorando do Instituto Agronômico (IAC). No IZ, o

projeto SGP 2459 – Emissão de gases de efeito estufa de pastagens

degradadas sujeitas a práticas de manejo para seu melhoramento, é

coordenado por Cristina Pacheco Barbosa.