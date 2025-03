Parceria entre ACIC e Hospital Vera Cruz expande benefícios em saúde para MEIs

Além dos Microempreendedores (MEIs), o plano poderá ser comercializado para o empreendedor em geral

Campinas, fevereiro 2025 – A Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) anuncia parceria estratégica com o Grupo Vera Cruz, um dos mais renomados centros de saúde da região, para oferecer convênio médico aos Microempreendedores Individuais (MEIs) associados.

A iniciativa fortalece o programa AC Saúde, ampliando os benefícios e garantindo assistência médica de qualidade aos seus associados. Também reafirma o compromisso da entidade em oferecer acessibilidade aos pequenos e médios empreendedores, reconhecendo sua relevância para a economia local.

“Essa parceria representa um avanço significativo para nossos associados, especialmente para os MEIs, que agora podem contar com uma rede hospitalar de excelência e condições diferenciadas de atendimento. Nosso compromisso é oferecer sempre o melhor suporte para os empresários da região”, destaca Adriana Flosi, presidente da ACIC.

Em Campinas (a exemplo do cenário nacional), os MEIs representam uma parcela significativa do empreendedorismo. De acordo com o departamento de economia da ACIC, com base em dados do Governo federal, em 2024, havia 128.730 mil MEIs abertas em Campinas. Na RMC, o número de MEIS abertas em dezembro de 2024 era de 332.851 mil.

Outro ponto a ser considerado é que, às vezes, por falta de conhecimento sobre opções mais adequadas, muitos empreendedores optam pela contratação de planos mais caros e com coberturas desnecessárias – o que impacta no orçamento do negócio. Neste cenário, a consultoria do AC Saúde pode ajudar os associados a obterem até 70% de economia em seus planos de saúde.

Expectativas Futuras

Com esta parceria, a ACIC projeta um crescimento de 50% na adesão ao AC Saúde nos próximos seis meses, refletindo o compromisso da associação em proporcionar soluções acessíveis e de qualidade aos seus associados.

Sobre o AC Saúde

O AC Saúde é um benefício exclusivo para associados da ACIC, oferecendo condições especiais e descontos significativos. A adesão é simples: qualquer empresário associado pode garantir o serviço.

Para mais informações e adesão, visite: https://acicampinas.com.br/ac-saude