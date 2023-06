Parceria entre Prefeitura e paróquia inicia Sopão Solidário em Artur Nogueira

Com distribuição de 200 marmitas, ação teve início nesta quinta (22), no Salão Paroquial da Paróquia Santa Rita de Cássia

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Assistência & Desenvolvimento Social, divulga o Projeto Sopão Solidário, que teve início nesta quinta-feira (22), em parceria com a Paróquia Santa Rita de Cássia. A iniciativa atende, além de pessoas em situação de rua, as famílias socialmente vulneráveis.

Lucas Sia (PSD), prefeito de Artur Nogueira, participou da ação nesta quinta, quando foram distribuídas 200 marmitas. Sia (PSD) frisa que as iniciativas solidárias são prioridade para a gestão.

“Este ano já realizamos a Campanha do Agasalho, que ajudou a aquecer muitas famílias, e o Sopão tem o mesmo objetivo. Nos tornamos cidadãos melhores, quando trabalhamos em benefício do nosso próxi

O secretário da pasta social, Amarildo Boer, destaca que o projeto pretende alcançar ainda mais moradores este ano. “A equipe está se dedicando e preparando tudo com muito carinho, a fim de prestar apoio às pessoas que mais precisam, principalmente nesse período em que as temperaturas estão mais baixas”, disse.

A ação acontecerá toda quinta-feira, no mesmo local e horário, até o dia 28 de setembro. Aqueles que quiserem usufruir do sopão solidário devem comparecer ao Salão Paroquial, localizado na rua Bruno Carlstron 84, Jardim Planalto II.