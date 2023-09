ParkShopping Mogi Mirim apresenta peça de teatro inspirada em “Enrolados”

Atração faz parte da agenda de eventos infantis realizados todos os finais de semana no empreendimento.

Os finais de semana são muito mais divertidos e repletos de atividades para as crianças no ParkShopping Mogi Mirim, com apresentações teatrais, oficinas e recreações. A próxima atração será a apresentação da peça “Enrolados”, neste sábado (dia 30), às 18h30, na Praça de Alimentação.

Inspirada na história de Rapunzel, a peça conta a história da princesa de cabelos dourados e com poder de cura que não podem ser cortados, pois perderiam seu poder, que foi sequestrada por uma velhinha e presa em uma torre no meio da floresta. Todos os anos, no aniversário da Rapunzel, o reino envia milhares de lanternas voadoras no céu na esperança de que um dia a princesa perdida volte pra casa.

“O ParkShopping Mogi Mirim seleciona com carinho as apresentações e brincadeiras que são oferecidas às crianças. E esta apresentação teatral será empolgante, com personagens bem alegres que divertem e emocionam o público”, destaca Vivian Ferrari, Coordenadora de Marketing do ParkShopping Mogi Mirim.

“O ParkShopping Mogi Mirim se orgulha de oferecer atividades que envolvem pais e filhos em um programa cultural para as famílias e totalmente gratuito. Além disso, são atividades que contribuem com o aprendizado e formação das crianças de forma lúdica”, completa Leila Dada, Coordenadora de Administração do Grupo AD Shopping.

Apresentação teatral “Enrolados” no ParkShopping Mogi Mirim

Data: 30 de setembro de 2023.

Horário: 18h30.

Local: Praça de Alimentação.

Sobre o ParkShopping Mogi Mirim

O ParkShopping Mogi Mirim segue o modelo de “Open Mall”, crescente no Brasil e com grande aceitação no mundo, tem capacidade para abrigar cinco âncoras, três semi-âncoras, marcas consagradas no mercado nacional, Praça de Alimentação, lojas de serviços, quatro salas de cinema, 18 quiosques, academia de ginástica e amplo estacionamento.

Além disso, o ParkShopping Mogi Mirim possui toda a comodidade e segurança para clientes e lojistas e a conveniência para todos os públicos, com fácil acesso pelo centro da cidade e através da rodovia SP-340 (Campinas – Mogi Mirim), permitindo as compras e entretenimento para todos.

O ParkShopping Mogi Mirim é um empreendimento da Triple A Construtora (que também é responsável pela construção) e do Grupo AD Shopping – responsável pela comercialização através da AD Mall e AlugueON – e é a administradora do ParkShopping Mogi Mirim.

Endereço: Rua João Mantovani, 373, Mogi Mirim – SP.

Telefones: (19) 3480-0560 e (19) 99968-0755.

www.parkshoppingmogi.com.br

Sobre o Grupo AD

O AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 43 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 32 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.

Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br.