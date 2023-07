ParkShopping Mogi Mirim reúne diversas atrações com muita diversão para o período de férias de julho

As opções de lazer incluem Oficinas de Slime, Teatrinho, Inflável Gigante e Power Jump.

As férias escolares já começaram e a criançada quer é se divertir nesses dias de folga. Então, lá vai uma série de dicas de passeio e muitas atividades de lazer para que todos possam brincar: o ParkShopping Mogi Mirim está com uma programação que vai agradaras crianças de todas as idades.

Atrações

A brincadeira que as crianças adoram é a Oficina de Slime, na qual elas receberão o material para explorar a textura, cores e formas da mistura grudenta que tanto agrada a todos. As Oficinas, realizadas em parceria com a Mania de Brincar Eventos, serão realizadas nesta quinta e sexta-feira (dias 20 e 21 de julho) na Praça de Alimentação do ParkShopping Mogi Mirim, das 14h às 18h.

Cada sessão – às 14h, 15h, 16 e 17h – terá duração de 50 minutos, sendo que cada turma será composta por 25 crianças. A participação será gratuita e o mais legal é que todos poderão seus slimes para continuar a brincadeira em casa.

Quem não dispensa uma boa história não poderá perder a apresentação da peça “Toy Story” e o incrível mundo dos brinquedos que ganham vida quando seus donos não estão presentes. Todos poderão se divertir com o patrulheiro espacial Buzz Lightear, O Sr. Batata, o xerife Woody, a vaqueira Jessye e muito mais.

Neste peça. Bonnie vai para o Havaí, mas não leva os amigos. Woody e Jessie percebem que Buzz fica super deprimido e decidem criar um Havaí no quarto para alegrarem o amigo. Eles transformam o quarto num resort e criam todo o clima de férias com a ajuda da plateia, com direito a danças, shows de talentos e um mergulho no Oceano Pacífico.

Os brinquedos descobrem no final que não importa onde você esteja, desde que esteja com os amigos, será sempre o melhor lugar. A apresentação Toy Story será gratuita no próximo dia 22 de julho (sábado), às 16h, na Praça de Alimentação.

Milhares de bolinhas

O ParkShopping Mogi Mirim, em parceria com a MW Diversões, traz um verdadeiro parque com brinquedos infláveis e uma piscina gigante que ganhou 178 mil bolinhas.

Crianças de todas as idades poderão se divertir e soltar a imaginação no parque, que está montado ao lado das Lojas Pernambucanas. Nesta atração, os primeiros 20 minutos de brincadeira custam R$ 30,00 e as crianças menores de três anos não pagam ingresso, mas precisam estar acompanhadas de responsável maior de 18 anos pagante.

Para completar a diversão, que tal pular muito no conglomerado de camas elásticas do Power Jump, um passatempo para crianças que está instalado na Praça de Alimentação? A brincadeira consiste em pular muito e os pais podem curtir a Praça de Alimentação enquanto as crianças se divertem.

Os valores para acessar o brinquedo podem ser consultados no local.

“A programação de eventos infantis do ParkShopping Mogi Mirim para estas férias de julho tem o objetivo de oferecer atrações de qualidade que vão agradar a todos, com atividades lúdicas e recreativas. Temos certeza que os pequenos vão se divertir pra valer”, afirma Vivian Ferrari, Coordenadora de Marketing do ParkShopping Mogi Mirim.

Serviço

Férias no ParkShopping Mogi Mirim

Oficina de Slime

Data: dias 20 e 21 de julho de 2023.

Horário: das 14h às 18h.

Local: Praça de Alimentação.

Evento gratuito

Teatro Infantil

Peça Toy Story

Data: dia 22 de julho de 2023.

Horário: 16h.

Local: Praça de Alimentação.

Evento gratuito.

Parque de Infláveis

Data: todos os dias.

Horário: de segunda-feira a sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h.

Local: ao lado das Lojas Pernambucanas.

Ingresso: R$ 30,00 por 20 minutos.

Power Jump

Data: todos os dias.