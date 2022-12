Parlamentares estaduais eleitos são diplomados pela Justiça Eleitoral; posse acontece em 15 de março

_Cerimônia também diplomou governador e vice-governador, senador e

parlamentares federais eleitos por São Paulo_

Os 94 deputados e deputadas estaduais eleitos para a 20ª Legislatura da

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foram diplomados na

manhã desta segunda-feira (19), em cerimônia realizada pelo Tribunal

Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) na Sala São Paulo, na

Capital.

O evento também diplomou o governador e vice-governador eleitos,

respectivamente Tarcísio de Freitas e Felício Ramuth; o senador

paulista eleito, Marcos Pontes e seus dois suplentes; e os 70 deputados

e deputadas federais do Estado, que atuarão em Brasília (DF).

A entrega dos diplomas é a última etapa do processo eleitoral e

oficializa o resultado das urnas. Com a diplomação, a Justiça

Eleitoral reconhece os eleitos como aptos para assumirem seus cargos em

2023.

O presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, foi diplomado para

exercer seu quarto mandato como representante do povo paulista e

integrou a mesa das autoridades, ao lado do presidente do TJ-SP

(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), Ricardo Mair Anafe, e do

TRE-SP, desembargador Paulo Galizia, que abriu o evento.

Em seu discurso, Galizia destacou o papel dos eleitos na defesa da

democracia e no combate às desigualdades. “Desejo êxito a todos os

eleitos, e que os senhores e senhoras consigam implementar medidas que

contribuam para a melhoria das condições, hoje precárias, de uma

grande parte da população paulista e brasileira”, afirmou.

O presidente do TRE-SP falou também sobre a importância da

representatividade nos novos mandatos. Em seu discurso, Galizia celebrou

o aumento no número de mulheres e pessoas pretas eleitas por São

Paulo. “A democracia por raça e por gênero ainda está longe de ser

alcançada, mas o caminho para obtê-la é muito animador. É o caminho

do voto, sobretudo, do voto consciente”, afirmou.

Nas eleições de 2022, a população paulista elegeu mais seis

deputadas estaduais. Na Alesp, o número de parlamentares femininas vai

saltar dos 19 atuais para 25 nos próximos quatro anos.

Posses

Agora diplomados, as eleitas e eleitos nas eleições de 2022 estão

aptos para tomarem posse de seus cargos nas datas previstas.

O governador e o vice-governador de São Paulo eleitos, Tarcísio Gomes

de Freitas e Felício Ramuth, tomam posse em 1º de janeiro. A

cerimônia será realizada no Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo, e transmitida ao vivo pela Rede

Alesp na TV e Youtube.

Já os 70 deputados federais eleitos por São Paulo, bem como o senador

Marcos Pontes, tomam posse em 1º de fevereiro de 2023, quando tem

início a nova legislatura do Congresso Nacional.

Os novos deputados e deputadas estaduais eleitos para a 20ª Legislatura

da Assembleia Legislativa de São Paulo tomarão posse em 15 de março

de 2023.

Matheus Batista – Foto: Agência Alesp