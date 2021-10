Paróquias preparam missas para o Dia da Padroeira

As duas paróquias de Artur Nogueira estão preparando uma programação especial para celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, comemorado nesta terça-feira (12), que também é Dia das Crianças.

A paróquia Santa Rita de Cássia realiza uma missa às 08h, na igreja Matriz, localizada no Jardim Planalto. Já às 10h, será realizada uma segunda celebração na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Bairro da Parada, zona rural da cidade. A missa das 08h será transmitida pelas redes sociais da paróquia. Não há a necessidade de pegar senha, mas será obrigatório o uso de máscara e o distanciamento social.

A paróquia Nossa Senhora das Dores, no centro, realiza uma missa às 07h30 e outra às 09h30. As duas celebrações ocorrem no Salão Paroquial Papa João Paulo II. A missa das 09h será transmitida pelas redes sociais da paróquia e pela Rádio Cabocla FM. Não será preciso pegar senha, mas os fiéis devem respeitar os protocolos e o uso de máscara é obrigatório.