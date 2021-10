Parque Cidade das Crianças reabre no dia 12 de outubro com programação especial

O Parque Cidade das Crianças será reaberto ao público na próxima terça-feira, dia 12 de outubro, a partir das 9 horas. A reabertura será marcada por uma série de atrações como show circense, apresentações de skate, malabares e show de mágica. A diversão para as crianças estará garantida com brincadeiras como piscina de bolinhas, chute a gol, pula-pula, mini-tourinho, boca de jacaré, elefante tobogã e camas elásticas, além de pipoca, algodão-doce e churros à vontade. A entrada é gratuita.

Construído com recursos da Secretaria de Turismo do Governo do Estado às margens da Rodovia SP-107, próximo ao Moinho Povos Unidos, o parque conta com lagoa, pista de skate, academia ao ar livre, pista com 1,5 km para caminhada, restaurante, banheiros e atrativos variados para crianças. Inaugurado em dezembro de 2020, o espaço permaneceu fechado em função do agravamento da pandemia de Covid-19.

Inicialmente a capacidade máxima do parque será restringida a 70%, ou seja, 1.400 pessoas. O uso de máscara é obrigatório e totens com álcool em gel estarão disponíveis. Após a reabertura, o parque funcionará aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h, com entrada franca.

“É com enorme satisfação que reabriremos as portas do Parque Cidade das Crianças a moradores e visitantes. Um espaço confortável e seguro para atividades de lazer, prática de esportes e apresentações artísticas. Com certeza se tornará um dos principais atrativos do município”, afirmou o prefeito Fernando Capato.

Para a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, o local será multifuncional: “além de amplo, o ambiente do parque é muito agradável, propenso a atividades culturais e esportivas. Um espaço muito versátil e diferenciado, ideal para uma cidade como Holambra”