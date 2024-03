Parque Dom Pedro oferece Oficina de Páscoa em parceria com a Biscoitê

Foto: Shutterstock

De 19 a 31 de março, crianças de 2 a 10 anos atuarão como confeiteiros, decorando biscoitos temáticos

Na próxima semana, o Parque Dom Pedro inicia a comemoração da Páscoa com uma oficina de decoração de biscoitos para crianças de 2 a 10 anos. No Anel Águas, entre as lojas MiniSo e Claro, estará montada uma confeitaria especial, em parceria com a Biscoitê, onde os pequenos terão à disposição bisnagas de glacê e confeitos para dar asas à imaginação.

O espaço estará disponível de 19 a 31 de março, gratuitamente, e as inscrições deverão ser feitas no site do Parque Dom Pedro. As sessões terão início às 12h, com capacidade de oito participantes por turma, até as 20h. “Essa é uma oportunidade para que as crianças trabalhem suas habilidades manuais e interação social, enquanto criam memórias divertidas e aproveitam um momento lúdico”, diz Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Serviço – Oficina de Páscoa Parque Dom Pedro (evento gratuito)

Data: de 19 a 31 de março

Horário: das 12h às 20h

Local: Anel Águas, entre as lojas MiniSo e Claro

Faixa etária: de 2 a 10 anos

Participação mediante cadastro no site do Parque Dom Pedro

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas vivências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lojas âncora, megalojas e restaurantes, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento.

Sobre a ALLOS

Somos a mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 62 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU.