Parque Dom Pedro recebe a Banda da EsPCEx nesta quarta-feira

A Entrada Águas do Parque Dom Pedro se tornará palco nesta quarta-feira, 17, da apresentação da Banda da EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes do Exército). O espetáculo gratuito terá início às 19h e faz parte da homenagem ao Dia do Exército Brasileiro, celebrado em 19 de abril.

Começando com a centenária composição de Richard Strauss, Also sprach Zarathustra, conhecida como trilha sonora do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço, os músicos farão um espetáculo de aproximadamente uma hora, com um repertório que passeia entre o clássico e o contemporâneo, com músicas como Aquarela do Brasil e Happy. Com mais de 75 anos de história, a banda da EsPCEx é composta por 25 músicos, sendo regida pelo 2º Tenente Carlos José Monteiro de Azevêdo.

“É uma honra para o Parque Dom Pedro receber a banda da EsPCEx, uma instituição tradicional de Campinas, que trará para os nossos visitantes um repertório variado e muito interessante, proporcionando uma experiência incrível”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril em memória da Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, em Pernambuco. A data foi simbolicamente adotada como o marco oficial do surgimento do Exército Brasileiro.

Serviço – Apresentação da Banda da ExPCEx no Parque Dom Pedro

Data: quarta-feira (17/04)

Horário: 19h

Local: Entrada Águas do Parque Dom Pedro

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jd. Santa Genebra – Campinas/SP

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas vivências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lojas âncora, megalojas e restaurantes, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento.

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 58 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.