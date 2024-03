Parque Dom Pedro terá apresentação de cães da Guarda Municipal neste sábado e domingo

Crédito: Parque Dom Pedro/Divulgação

Show com simulação de situações reais será às 17h, durante o Pet no Parque, evento que terá também adoção e microchipagem gratuita

O Parque Dom Pedro realiza, neste fim de semana, mais uma edição do “Pet no Parque”, evento gratuito que oferece diversão para os pets e seus tutores, adoção de animais e serviço de microchipagem para cães. Para tornar a experiência ainda melhor, nesta edição, o evento terá uma atração inédita: o Show Dog da Guarda Municipal, com apresentação de três cães policiais treinados. A 7ª edição do Pet no Parque será das 17h às 20h, na Praça BeGreen, Entrada Árvores, e o Show Dog abre os dois dias de atividades.

Durante o show, os cães farão uma apresentação de adestramento básico, demonstrarão como farejam objetos e ainda realizam uma simulação de risco em abordagem policial – o “suspeito”, na apresentação, estará equipado com roupas de proteção especial para evitar machucados.

“Buscamos oferecer aos nossos visitantes uma experiência única a cada encontro. Por isso, estamos sempre trazendo novidades e realizando eventos como o Pet no Parque, que oferece diversão e enfatiza o cuidado com os animais, que é parte de um movimento ao bem-estar de nossos visitantes”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Microchipagem gratuita

Esta será a primeira vez neste ano que o Pet no Parque irá contar com o serviço de microchipagem gratuita, oferecido em parceria com a Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), em conjunto com o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e o Centro Universitário Max Planck (UniMAX). Serão 250 microchips por dia, sendo necessário fazer o cadastro na hora com os documentos do tutor e do animal.

O microchip é uma tag inserida sob a pele do pet, que não machuca e serve de cadastro, contendo desde os dados do proprietário até quem fez os primeiros atendimentos. Essa tecnologia tem uma ferramenta da georreferência, mostrando onde cada animal está, quem é o dono, o registro do veterinário que fez o primeiro atendimento. Além disso, em muitas situações, a identificação por microchip é exigida para viagens nacionais e internacionais, tornando-se uma importante ferramenta para evitar o abandono de animais.

Serviço – Pet no Parque (evento gratuito)

Apresentação Show Dog da Guarda Municipal

Data: sábado (9/3) e domingo (10/3)

Horário: a partir das 17h (o evento está programado até às 20h)

Local: Parque Dom Pedro, Praça BeGreen (Entrada Árvores)

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jd. Santa Genebra – Campinas/SP

Apoio: Prefeitura Municipal de Campinas, Associação Amigos dos Animais (AAAC), Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e Centro Universitário Max Planck (UniMAX)

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas vivências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lojas âncora, megalojas e restaurantes, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento.

Sobre a ALLOS

Somos a mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 62 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU.