Parque dos Ingás recebe 6º Encontro de Antigos e Clássicos em Mogi Guaçu
Evento acontece neste fim de semana, com exposição de veículos, mercado de pulgas, shows ao vivo e praça de alimentação
O Parque dos Ingás, no Centro de Mogi Guaçu, será palco do 6º Encontro de Antigos e Clássicos neste fim de semana, dias 16 e 17 de maio. As atividades começam no sábado, às 14h, e seguem no domingo, a partir das 9h, oferecendo ao público uma viagem pela história dos automóveis.
Realizado pela Mogi Volks, com apoio da Secretaria de Turismo, o encontro deve reunir colecionadores, admiradores e apaixonados por veículos históricos de várias cidades da região.
A programação contará com exposição de automóveis antigos e clássicos, mercado de pulgas com peças raras e artigos ligados ao universo automobilístico, além de shows ao vivo e praça de alimentação.
Segundo o secretário de Turismo, Antônio Henrique Corsi, o evento reforça a tradição de Mogi Guaçu como ponto de encontro de colecionadores e admiradores da cultura automobilística. Para ele, a iniciativa celebra não apenas os veículos, mas também a memória e o estilo de diferentes épocas.
Programação:
Sábado, 16 de maio
14h – Abertura
15h – Show Banda Gasolinos
18h – Show Banda Zaion
20h – Show Banda Black Jack
23h – Encerramento
Domingo, 17 de maio
9h – Abertura
11h – Show Paulo Mano Cover Raul Seixas
13h – Show Landau e Banda
15h – Show Oáz Tributo às Rainhas do Rock
18h – Encerramento
