PARQUE DOS LAGOS RECEBE FESTIVAL DE FÉRIAS NESTE FIM DE SEMANA

O Parque dos Lagos será o palco para o Festival de Férias de Jaguariúna neste fim de semana. Com uma programação diversificada e atrações para toda a família, o evento vai agitar as tardes de sábado e domingo, dias 25 e 26 de janeiro. O evento acontece das 15h às 18h e é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna por meio das secretarias de Juventude, Esportes e lazer e de Cultura.

As crianças vão contar com brinquedos infláveis, personagens, contações de histórias, além de algodão-doce e pipoca. Para quem não abre mão da prática esportiva, haverá uma série de atividades, como futsal, voleibol, basquete, badminton, ginástica, alongamento, entre outras. Outro destaque será uma “oficina maker” de foguete na Escola das Artes, às 15h, tanto no sábado quanto no domingo.

Confira a programação completa:

Sábado dia 25/01:

Próximo ao parquinho infantil:

15h – Contação de história encenada – “Quiquinho e Pio Pio”

Na sala 3 da Escola das Artes do Parque dos Lagos:

15h30 – Aula de Alongamento e Mobilidade para adultos e idosos.

16h – Aula de Mat Pilates para adultos e idosos.

17h – Aula de Alongamento e Mobilidade para adultos e idosos.

Na sala 4 da Escola das Artes do Parque dos Lagos:

Oficina Maker de foguete

Na sala 5 da Escola das Artes do Parque dos Lagos:

15h às 18h – Jogos de mesa e tabuleiro

Na quadra:

15h às 16h30 – Badminton e Basquetebol

16h30 às 18h – Futsal e Voleibol

Domingo dia 26/01:

Na sala 3 da Escola das Artes do Parque dos Lagos:

15h30 – aula de Treinamento Funcional para adultos e idosos;

16h30 – aula de Ginástica Localizada para adultos e idosos;

17h10 – aula de Treinamento Funcional para adultos e idosos

Na sala 4 da Escola das Artes do Parque dos Lagos:

Oficina Maker de foguete

Na sala 5 da Escola das Artes do Parque dos Lagos:

15h às 18h – Jogos de mesa e tabuleiro

Na quadra:

15h às 16h30 – Badminton e Basquetebol

16h30 às 18h – Futsal e Voleibol

*Haverá tobogã, cama elástica, pipoca e personagens garantindo a diversão da família toda durante todo o evento.