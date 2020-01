PARQUE DOS LAGOS RECEBE PLANETÁRIO ITINERANTE NESTE FINAL DE SEMANA



A secretaria de turismo e cultura da Prefeitura de Jaguariúna traz para a cidade o “Cine Universo”, um planetário itinerante climatizado com capacidade para até 60 pessoas por sessão. O planetário ficará instalado no Parque dos Lagos de sexta até domingo e contará com entrada gratuita.

Na sexta-feira, 17 de janeiro, serão duas sessões: às 9h e às15. No sábado (18) e no domingo (19), as sessões acontecem em cinco horários diferentes: 9h, 16h, 17h, 19h e 20h.

O “Cine Universo” faz uma viagem ao espaço, através de uma projeção digital em 360º que reproduz com fidelidade cada detalhe. Nesta viagem, os visitantes vão poder apreciar o Sol, os planetas do sistema solar, meteoritos, cometas, estrelas e galáxias. Além disso, vão passar pelas fases da lua e descobrirem a influência desse satélite na Terra.

Para melhorar ainda mais a experiência do público, o “Cine Universo” também terá uma aula prática de como identificar constelações zodicais, pontos cardeais e o Cruzeiro do Sul.

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Divulgação