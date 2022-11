Parque Ecológico recebe alunos da CIME Chapeuzinho Vermelho durante duas semanas para tratar de temas ambientais

Nos dias 3,4, 8,9 e 10, novembro, o Parque Ecológico recebeu a visita

de 140 alunos da escola CIME Chapeuzinho Vermelho para participarem de

aulas temáticas que trataram de temas ambientais. Os temas abordados

foram: importância da fauna silvestre; uso racional da água;

sensibilização e mobilização para a coleta seletiva; e salvaguarda

da biodiversidade. As tratativas entre o Parque Ecológico e a escola

CIME Chapeuzinho Vermelho fazem parte de uma ação da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente – SMMA para promover a conscientização

ambiental para crianças e desenvolver projetos que estejam alinhados

com tarefas do Programa Município VerdeAzul, que norteia ações da

administração pública para a promoção do meio ambiente.

Os alunos puderam aproveitar a estrutura do Parque Ecológico para

vivenciar uma verdadeira imersão na natureza. Com isso, muitos itens

que foram abordados em sala de aula puderam ser reforçados durante as

visitas. Inclusive, turmas que ficaram com o tema do uso racional da

água desenharam em cartazes que ficaram expostos no Centro de

Educação Ambiental do Parque Ecológico.

A atual administração, por meio da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, está voltada para o desenvolvimento da conscientização

ambiental e acredita que promover os temas ambientais para crianças é

uma das formas eficazes para garantir que as próximas gerações se

preocupem com o meio ambiente. Além disso, a SMMA planeja realizar mais

tratativas com outras escolas para que possam aproveitar a estrutura do

Parque Ecológico, que possui um Centro de Educação Ambiental na

cidade de Amparo.

“Estamos sempre à disposição para grupos de alunos. A Secretaria

Municipal de Meio Ambiente tem por objetivo promover a Educação

Ambiental, seja com as ações de coleta seletiva, palestras, e visitas

técnicas”, explicou o secretário de Meio Ambiente e vice-prefeito,

Gilberto Moreira Piassa Filho.