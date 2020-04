Parque Linear do bairro Santa Bárbara recebe calçamento em Itapira

As obras da 1ª etapa de construção do Parque Linear Dra. Kátia Stevanatto Sampaio, no bairro Santa Bárbara, estão em andamento. O trabalho foi iniciado em fevereiro deste ano pela empresa Cipres Construtora e nesta quarta-feira, 22, as calçadas estavam sendo executadas.

Esta primeira etapa contempla calçadas, grama, ciclovia, iluminação e bancos ao custo total de R$ 515.819,58 utilizando recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal.

Na próxima fase serão construídas faixas elevadas, todo o sistema de hidráulica dos bebedouros, fonte, playground, caminho de pedra, calçada e praça do ciclista. A empresa vencedora do processo de licitação para a 2ª etapa é a Lagotela Eireli EPP.