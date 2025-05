PARQUE MENEGON RECEBE 1ª EDIÇÃO DO ‘ESCOLA DAS ARTES BEM PERTINHO DE VOCÊ’ NESTE SÁBADO

Neste sábado, dia 31 de maio, o Parque Menegon, no bairro São José, será palco de muita arte, cultura e diversão. A partir das 9h, o local recebe a primeira edição do evento “Escola das Artes Bem Pertinho de Você”, uma iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A manhã cultural começa com uma apresentação dos alunos do curso de Circo da Escola das Artes, que recepcionarão o público com números circenses, dando início oficialmente às atividades.

Ao longo da programação, o público poderá desfrutar de uma série de atrações e experiências artísticas. Estão previstas apresentações musicais, um animado aulão de Hip Hop, além de rodas abertas de Hip Hop e Capoeira, que convidam todos a participar, interagir e se divertir.

Para quem gosta de emoção e competição saudável, o encerramento reserva um momento especial: uma batalha de Hip Hop, que promete agitar o parque. Também haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce durante todo o evento, garantindo aquele clima típico de festa no bairro.

ESCOLA DAS ARTES

A Escola das Artes de Jaguariúna é um projeto que vem transformando vidas por meio da cultura e da arte. Oferece cursos gratuitos nas mais diversas modalidades, como Artes Digitais, Artes Plásticas, Ballet, Bateria, Capoeira, Dança, Cinema, Canto Coral, entre muitos outros. A iniciativa atende alunos de todas as idades, proporcionando acesso à formação artística de qualidade e fomentando o desenvolvimento cultural na cidade.