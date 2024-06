PARQUE SANTA MARIA TERÁ EDIÇÃO EXTRA DA FEIRA NOTURNA NESTE SÁBADO

A edição extra da Feira Noturna de Jaguariúna acontece neste sábado, dia 8 de junho, no Parque Santa Maria, das 14h às 22h. Frequentadores do evento, que acontece regularmente todas as quartas-feiras, vão ter mais uma oportunidade de conferir tudo o que a feira tem de melhor. A entrada é gratuita.

O evento deste sábado terá a apresentação do cantor Pablo Henrique, que trará os melhores sucessos da música sertaneja.

A Feira Noturna oferece grande variedade de produtos frescos e artesanais, desde barracas de frutas e verduras até artesanato local, além de pastel, lanches e outras iguarias, e é uma referência na região para os visitantes.

Organizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Feira Noturna é uma excelente opção de compras e gastronomia para toda a família.

O Parque Santa Maria fica na Rua José Alves Guedes, 1.003, no Jardim Sônia.