PARQUINHO NA ESCOLA NOVO FLORESCER

Os alunos da Educação Infantil da Escola Novo Florescer, no bairro Fundão, vão voltar às aulas e encontrar uma novidade: um parquinho que foi instalado hoje no local. O equipamento irá proporcionar o desenvolvimento físico, cognitivo e social dos pequenos, estimulando a criatividade e garantindo muita diversão! Em novembro, a Prefeitura entregou e reforma e ampliação da unidade de ensino, que passou a contar com pórtico de entrada, salas de reunião e de diretoria; 2 salas de aula, banheiros para funcionários e banheiro para portadores de necessidades especiais; um pátio coberto, almoxarifado, copa para funcionários e área de serviço. O prédio todo passou por pintura. Uma quadra poliesportiva com arquibancada também foi construída no local!