Participe da Campanha Tampinha Legal em Holambra: Transforme Tampinhas em Oportunidades!

Você sabia que tampas plásticas de itens como garrafas de água ou de refrigerante podem ter um destino adequado e ainda ajudar quem mais precisa? É isso mesmo! Estamos falando do “Tampinha Legal”, o maior programa socioambiental de caráter educativo da indústria de transformação do plástico na América Latina. E agora, essa incrível iniciativa chegou a Holambra, convidando toda a comunidade, especialmente os alunos da rede municipal de ensino, a participar.

Como Participar

Participar é simples e pode fazer uma grande diferença. Veja como:

Junte as Tampinhas: Comece a juntar tampinhas plásticas de produtos como garrafas de água, refrigerantes, produtos de limpeza, entre outros.

Limpe e Separe por Cor: Certifique-se de limpar bem as tampinhas e separá-las por cor. Esse passo é importante para o processo de reciclagem.

Entregue nas Escolas Municipais: Leve as tampinhas coletadas até uma das escolas municipais de Holambra.

Quem Pode Participar?

A campanha está aberta para todos os alunos inscritos na rede municipal de ensino de Holambra. É uma ótima oportunidade para envolver as crianças e jovens em uma atividade educativa e ambientalmente consciente.

Benefícios da Campanha

Para incentivar a participação, a cada 320 tampinhas arrecadadas, você ajuda a gerar um kilo de material reciclável. Além disso, todos os participantes estarão concorrendo a um notebook, uma excelente motivação para se engajar ainda mais na coleta.

Conscientização e Educação Ambiental

O principal objetivo da campanha é incentivar, difundir e reeducar a população sobre a importância da coleta seletiva e de práticas mais conscientes em relação ao descarte de resíduos. É uma ação que visa não apenas a coleta de tampinhas, mas também a promoção de uma mudança de atitude em relação ao meio ambiente.

Junte-se a Nós!

Vamos transformar tampinhas em oportunidades e fazer a diferença em nossa comunidade. Participe da campanha Tampinha Legal, incentive seus amigos e familiares a se engajarem também. Juntos, podemos construir um futuro mais sustentável e ajudar quem mais precisa.

Junte, limpe, separe e entregue! Holambra conta com você!

Confira o regulamento em www.holambra.sp.gov.br