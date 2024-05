Participe da Feijoada Solidária em prol ao Lar Doce Lar de Pedreira

A solidariedade e a boa comida se encontram em um evento especial no dia 16 de junho de 2024! Participe da Feijoada Solidária em prol ao Lar Doce Lar de Pedreira, um abrigo que há anos vem oferecendo cuidado e apoio aos que mais precisam.

O evento será realizado no Salão da Igreja São José, a partir das 12 horas. Além de saborear uma deliciosa feijoada, os participantes poderão desfrutar de música ao vivo com a dupla Edu & Eliezer, que promete animar o ambiente com um repertório variado e cheio de energia.

Contribua e Aproveite

Este evento é uma oportunidade única para unir lazer e solidariedade. Os valores arrecadados serão destinados ao Lar Doce Lar de Pedreira, ajudando a manter suas atividades e melhorar as condições de vida dos acolhidos.

Valores dos Convites:

Adultos: R$50,00

Crianças de 5 a 10 anos: R$25,00

Crianças de 0 a 4 anos: Entrada gratuita, mediante apresentação da adesão não pagante

Sua Presença Faz a Diferença

Ao participar, você não apenas desfrutará de uma refeição deliciosa e um show ao vivo, mas também contribuirá para uma causa nobre.

Contamos com sua presença para fazer deste evento um grande sucesso! Venha, traga sua família e amigos, e faça parte desta corrente de solidariedade.

Serviço:

Data: 16 de junho de 2024

Horário: 12 horas

Endereço do Evento: Salão da Igreja São José

Praça Nestor dos Santos Arruda

Vila São José – Pedreira

Tel. (19) 3893-4335

Não perca esta oportunidade de ajudar e se divertir! Reserve já a sua data e venha fazer parte deste momento especial.