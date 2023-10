Participe do ‘Dia D’ do Outubro Rosa em Engenheiro Coelho e Cuide da Sua Saúde

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Saúde, continua com as ações do Outubro Rosa – o mês de combate ao câncer de mama e colo de útero. No domingo, dia 29 de outubro, acontecerá o “Dia D” da campanha Outubro Rosa, das 08:00 às 16:00, no Centro de Especialidade Médica, localizado na Rua Pastor Octavio Sholl, 109, no Centro.

Durante o evento, serão realizadas coletas de Papanicolau, solicitações de mamografias, testes rápidos para DSTs, administração de todas as vacinas do calendário vacinal e orientações sobre cuidados com a pele com as consultoras da Mary Kay.

Convidamos todas as mulheres a participarem desse evento especial em apoio ao Outubro Rosa.