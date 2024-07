Partido Novo Oficializa Candidaturas de Prefeito e Vice em Artur Nogueira

Convenção Partidária Define Capitão Hoio e Juliana Caldana como Chapas para Eleições 2024

Na última segunda-feira, 29 de julho, durante uma convenção realizada em Artur Nogueira, o Partido Novo oficializou a candidatura de Capitão Alexandre Hoio de Souza a prefeito e da empresária Juliana Caldana como vice-prefeita. A convenção, que contou com a presença de membros, familiares e apoiadores do partido, foi marcada por discursos de otimismo e compromisso com a renovação política da cidade.

Capitão Hoio, policial de carreira, possui uma sólida formação acadêmica, incluindo pós-graduação em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público e mestrado em Ciências Policiais e Segurança Pública.

Juliana Caldana, empresária de sucesso e também integrante do Partido Novo, foi escolhida como vice-prefeita. Com ampla experiência no setor privado, Juliana traz para a chapa a promessa de inovação e gestão eficiente, características que são marcas registradas do Partido Novo.

Durante o evento, o Partido Novo também oficializou os nomes dos candidatos a vereador e anunciou que não fará coligação com outras legendas para as eleições municipais de 2024. A decisão reafirma o compromisso do partido com a independência política e a implementação de um plano de governo alinhado exclusivamente aos seus princípios e valores.

A comunidade nogueirense agora aguarda ansiosa pelo início oficial da campanha, que promete ser marcada por debates acalorados e propostas transformadoras.