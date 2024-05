Passeio “Campinas Sobrenatural” será nesta quinta-feira, 16 de maio, por lugares assombrados

Evento faz parte da 22º Semana de Museus e tem percurso de 3km. Atividade é gratuita

O passeio é a pé e o tempo estimado da caminhada é de 1h40

Nesta quinta-feira, 16 de maio, às 19h, acontece a Caminhada Monitorada “Campinas Sobrenatural”. Os participantes farão um trajeto por pontos da cidade e vão ouvir histórias assombradas sobre eles. O evento faz parte da agenda da 22º Semana de Museus e tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O passeio é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo link: portalcultura.campinas.sp.gov.br/2024-tours-da-22o-semana-museus-campinas-16052024-sobrenatural

A concentração será as 18h45 no Largo das Andorinhas no Centro da cidade. O passeio é todo a pé e o tempo estimado da caminhada é de 1h40, com percurso de 3 km.

A atividade é gratuita, mas com sugestão de doação para o SOS Rio Grande do Sul pelo pix: CNPJ: 92.958.800/0001-38 – Banrisul

Trajeto:

-Largo das Andorinhas

-Beco do Inferno

-Monumento Túmulo de Carlos Gomes

-Largo do Rosário

-Rua 13 de Maio

-Túnel da Fepasa

-Rua Visconde do Rio Branco

-Museu de Imagem e Som

Serviço:

“Campinas Sobrenatural”

Data: 16/05 (quinta-feira)

Concentração: 18h45, no Largo das Andorinhas, Centro

Início: 19h

Gratuito

Inscrições pelo link: https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/2024-tours-da-22o-semana-museus-campinas-16052024-sobrenatural