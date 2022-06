PASSEIO CICLÍSTICO DA FAMÍLIA E INAUGURAÇÃO DO MAPA DAS ROTAS DE MTB DE ESTIVA GERBI

A Prefeitura de Estiva Gerbi através das secretarias de Esportes e Recreação e Cultura e Turismo, promovem no dia 03 de julho às 08 horas da manhã o passeio ciclístico da família e inauguração do mapa das rotas de MTB de Estiva Gerbi com saída da Av. 19 de Maio (em frente ao monumento ao ciclista).