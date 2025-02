PAT Amparo oferta 86 vagas de emprego nesta semana

Para se candidatar, você deve comparecer na Central de Atendimento ao Cidadão (na Prefeitura) das 8h às 16h, de segunda à sexta-feira; as vagas também podem ser acessadas por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo website do Portal Emprega Brasil com a utilização da senha gov.br

Amparo tem 86 novas oportunidades de emprego divulgadas nesta quarta-feira pelo PAT(Posto de Atendimento ao Trabalhador). São vagas em setores variados.

O interessado deve comparecer na Central de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura de Amparo, das 8h às 16h, de segunda à sexta-feira.

As vagas também podem ser acessadas por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo website do Portal Emprega Brasil com a utilização da senha gov.br do usuário.

Vale ressaltar que as vagas podem ser preenchidas ao longo do dia e, por isso, a relação divulgada pode sofrer alterações.

PAT AMPARO

Av. Bernardino de Campos, 705 – Ribeirão

Comparecer com RG e CPF

VAGAS

Açougueiro (ter experiência comprovada em carteira, ensino médio completo e disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6×1 das 13:40h às 22h; aceita somente pessoas de Amparo)

Açougueiro (ter ensino médio completo e disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6×1 das 14h às 22h20; aceita somente pessoas de Amparo)

Agente de pátio (ter experiência comprovada na função, ensino médio cursando ou completo, CNH C, D ou E em dia, aceita somente pessoas de Amparo)

Ajudante de obras (ter experiência comprovada na função e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à quinta-feira das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Monte Alegre do Sul)

Ajudante de obras (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira e disponibilidade para trabalhar de segunda à quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h, vaga também disponível para PCD – pessoa com deficiência; aceita somente pessoas de Amparo)

Ajudante de plantio (plantio de mudas no campo, disponibilidade para trabalhar de segunda à quinta-feira das 07h às 17h, sexta-feira das 07h às 16h e aos sábados, quando for solicitado, das 07h às 16h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Holambra, Nova Odessa e Cosmópolis)

Ajudante de pizzaiolo (ter ensino médio completo ou cursando, horário e dias de trabalho a combinar, aceita somente pessoas de Amparo)

Almoxarife (ter ensino médio completo, experiência em carteira, curso NR11 (fará uso de empilhadeira para auxiliar na execução das tarefas) e condução própria para ir trabalhar; aceita pessoas de Amparo e Morungaba)

Almoxarife (ter experiência comprovada em carteira, ensino fundamental completo, horário e dias de trabalho a combinar; aceita somente pessoas de Amparo)

Armador de ferragens (ter experiência comprovada em carteira e ensino fundamental completo, horário e dias de trabalho a combinar; aceita somente pessoas de Amparo)

Armador de ferragens (ter disponibilidade para trabalhar de segunda à quinta-feira das 07h às 17h, sexta-feira das 07h às 16h e aos sábados, quando for solicitado, das 07h às 16h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Holambra, Nova Odessa e Cosmópolis)

Atendente balconista (ter ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta das 9h às 18h, e aos sábados das 9h às 13h, ter CNH B em dia, aceita somente pessoas de Amparo)

Atendente balconista (ter ensino médio completo ou cursando, horário e dias de trabalho a combinar, aceita somente pessoas de Amparo)

Atendente de confeitaria e cafeteria (ter disponibilidade de horário para trabalhar de terça-feira a sábado das 10:15h às 19:05h e domingo das 13:30h às 18:30h, ensino médio completo e curso básico de informática; aceita somente pessoas de Amparo)

Atendente de restaurante (ter ensino médio completo ou cursando e disponibilidade de horário, vaga disponível também para PCD – pessoa com deficiência; aceita somente pessoas de Amparo)

Atendente de restaurante (realizar atendimento aos clientes que chegam no restaurante anotando os pedidos e também acompanhando os pedidos delivery, servir refeições, embalar para delivery, manter a higienização do local de trabalho, ter disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado das 10h às 18h30, ensino médio completo e experiência comprovada em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de cozinha (deverá fritar e assar os salgados nos postos de venda e expor em vitrines de maneira atrativa, manter o ambiente limpo e organizado, fazer controle de estoque, ter CNH A/B em dia, veículo próprio, trabalhará de segunda a sábado das 05h30 as 14h50 com 2 horas de intervalo; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de cozinha (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, trabalhará de segunda a sexta-feira das 7h as 17h; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de cozinha em restaurante (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar de quarta a domingo, das 9h as 18h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Auxiliar de cozinha (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, dias e horários de trabalho a combinar, aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de limpeza (ter experiência comprovada em carteira e disponibilidade de horário; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de limpeza (limpeza de escritório e área de produção de equipamentos médicos e de estética, ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, trabalhará de segunda a sexta-feira das 6h12 às 16h; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de limpeza (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, trabalhará de segunda a sexta-feira das 7h as 17h; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de logística (fará carregamento e descarregamento de mercadorias, ter ensino fundamental completo e disponibilidade de horário; aceita pessoas de Amparo, Arcadas, Três Pontes, Pedreira e Jaguariúna)

Auxiliar de serviços gerais (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, disponibilidade para trabalhar em câmara fria, altura e espaço confinado e experiência com esmerilhadeira, lixadeira e furadeira)

Auxiliar de topógrafo (ter ensino médio completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Camareira de hotel (ter ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar das 17h as 05h da manhã em escala 12×36; aceita somente pessoas de Amparo)

Carpinteiro (ter experiência comprovada em carteira e ensino fundamental completo, horário e dias de trabalho a combinar; aceita somente pessoas de Amparo)

Carregador de caminhão (auxiliar os motoristas, carregar e descarregar os caminhões conduzindo paleteira, ter experiência comprovada em carteira, disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à sexta-feira das 07h às 17h e aos sábados das 07h às 11h; aceita pessoas de Amparo, Distrito de Arcadas e Pedreira)

Caseiro (trabalhará em Morungaba, ter CNH B em dia, aceita candidatos de Amparo e região, ter disponibilidade para residir no local, horário e dias de trabalho: segunda-sexta 07:30h-16:30h com 1:30h de intervalo para refeições e ter disponibilidade para trabalhar aos sábados)

Coordenador(a) pedagógico(a) (ter experiência em carteira e ensino curso superior completo de Pedagogia, trabalhará de segunda a sexta-feira das 7h as 17h; aceita somente pessoas de Amparo)

Copeiro(a) (ter experiência comprovada em carteira e disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6×1 das 7h às 15:20h; aceita somente pessoas de Amparo)

Cortador de árvores – servente de supressão (corte e supressão de árvores e vegetação, ter experiência comprovada em carteira, disponibilidade para trabalhar de segunda à quinta-feira das 07h às 17h, sexta-feira das 07h às 16h e aos sábados, quando for solicitado, das 07h às 16h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Holambra, Nova Odessa e Cosmópolis)

Costureiro(a) (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à sexta das 07h às 16:18h; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul, Pedreira e Serra Negra)

Costureiro(a) – aprendiz (ter ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira das 7h às 16h18; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul, Pedreira e Serra Negra)

Cozinheiro(a) (ter experiência em carteira, ensino médio completo, trabalhará de segunda a sexta-feira das 7h as 17h; aceita somente pessoas de Amparo)

Cozinheiro(a) geral (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, dias e horários de trabalho a combinar, aceita somente pessoas de Amparo)

Diretor(a) de ensino (ter experiência em carteira, ensino superior completo em Educação, Pedagogia, Psicologia Educacional, Administração Escolar ou áreas afins, trabalhará de segunda a sexta-feira das 7h as 17h; aceita somente pessoas de Amparo)

Eletricista de instalações (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, trabalhará de 2ª a 5ª feira das 7h às 17h e 6ª feira das 7h às 16h, aceita pessoas de Amparo e Pedreira)

Eletricista de instalações de veículos (ter experiência em carteira, ensino médio completo, CNH B em dia, trabalhará de segunda a sexta das 8h as 18h, aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul, Pedreira e Serra Negra)

Eletromecânico (ter ensino médio completo, NR10, experiência comprovada em carteira com bombas centrífugas e pneumáticas, conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico, desejável experiência com solda e corte com maçarico, CNH letra “B” em dia e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à sexta das 07:30h às 17:33h e aos finais de semana quando solicitado; aceita pessoas de Amparo, Distrito de Arcadas, Pedreira, Monte Alegre do Sul, Serra Negra e Morungaba)

Encarregado de armação de ferragens (ter disponibilidade para trabalhar de segunda à quinta-feira das 07h às 17h, sexta-feira das 07h às 16h e aos sábados, quando for solicitado, das 07h às 16h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Holambra, Nova Odessa e Cosmópolis)

Estagiário(a) de Área comercial (estágio com duração de até 2 anos, ter ensino médio completo ou cursando superior de Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Gestão Comercial, trabalhará das 9h as 16h, realizará atendimento de clientes, elaboração de planilhas, controle de atendimentos, vendas, rotinas administrativas e comerciais, aceita somente pessoas de Amparo)

Garçom (ter ensino médio completo, experiência em carteira, desejável conhecimento em vinhos, drinques e coquetéis, disponibilidade para residir no local e CNH letra “B” em dia; aceita pessoas de Amparo, Morungaba e cidades vizinhas)

Garçom em restaurante (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar de quarta a domingo, das 9h às 18h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Gerente de loja (ter experiência comprovada em carteira, ensino médio completo, CNH letra A/B em dia e disponibilidade para trabalhar de segunda à sexta-feira das 09h às 18h e aos sábados das 09h às 17h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Serra Negra)

Gerente de restaurante (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar de quarta a domingo, das 9h as 18h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Jardineiro (ter experiência comprovada na função, ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado em horário a combinar; aceita somente pessoas de Amparo)

Líder de plantio (liderar e supervisionar plantio de mudas no campo, ter experiência comprovada em carteira, ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar de segunda à quinta-feira das 07h às 17h, sexta-feira das 07h às 16h e aos sábados, quando for solicitado, das 07h às 16h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Holambra, Nova Odessa e Cosmópolis)

Mecânico de automóvel (ter experiência em carteira, ensino médio completo, CNH B em dia, trabalhará de segunda a sexta das 8h as 18h, aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul, Pedreira e Serra Negra)

Mecânico de empilhadeiras (ter experiência comprovada em carteira em qualquer área de mecânica, ensino médio completo e CNH letra B em dia; aceita somente pessoas de Amparo)

Mecânico de equipamentos industriais (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, disponibilidade para trabalhar em câmara fria, altura e espaço confinado e experiência com solda MIG/TIG/elétrica, esmerilhadeira, lixadeira e furadeira)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (ter experiência em carteira, ensino médio completo ou cursando, curso referente à função de mecânico, CNH A/B em dia e condução própria para trabalhar em empresa na cidade de Santo Antonio de Posse; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e Santo Antonio de Posse)

Mecânico lubrificador (ter ensino fundamental completo, CNH A/B em dia, trabalhará de segunda a sexta-feira das 8h as 18h e aos sabados das 8h as 12h, aceita somente pessoas de Amparo)

Mecânico soldador (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo ou cursando, trabalhará de segunda a sexta-feira 7h às 17h com 01 hora para descanso; aceita pessoas de Amparo e região)

Monitor(a) de creche (ter experiência em carteira, ensino médio completo, trabalhará de segunda a sexta-feira das 7h as 17h; aceita somente pessoas de Amparo)

Montador de fôrmas (montagem de fôrmas metálicas, de madeira e outras para concretagem, ter experiência comprovada na função, disponibilidade para trabalhar de segunda à quinta-feira das 07h às 17h, sexta-feira das 07h às 16h e aos sábados, quando for solicitado, das 07h às 16h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Holambra, Nova Odessa e Cosmópolis)

Montador de móveis (ter ensino fundamental completo e aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Pedreira, trabalhará de 2ª a 6ª feira das 8h as 18h)

Montador de paletes (ter ensino fundamental completo, trabalhará de segunda à sexta-feira das 06h às 16h, aceita somente pessoas de Amparo)

Motorista de guincho em construção civil (ter experiência comprovada em carteira,ensino fundamental completo e CNH C, D ou E, horário e dias de trabalho a combinar; aceita somente pessoas de Amparo)

Oficial de serviços gerais de manutenção de edificações (ter experiência em carteira, ensino fundamental incompleto, trabalhará de segunda a sexta-feira das 7h12 às 17h; aceita somente pessoas de Amparo)

Oficial de serviços gerais em restaurante industrial (ter disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 das 07h às 15h20 e das 13h30 às 21h50, ter ensino fundamental completo ou médio incompleto; aceita pessoas de Amparo e Pedreira.)

Operador de guilhotina para corte de metais (ter experiência em carteira, ensino fundamental completo, aceita somente pessoas de Amparo)

Operador de retroescavadeira (ter experiência em carteira, CNH B, disponibilidade para trabalhar de segunda a quinta das 07h às 11h e da 12h às 17h e sexta-feira das 07h às 11h e da 12h às 16h; aceita somente pessoas de Amparo)

Operador de retroescavadeira (ter experiência comprovada em carteira,ensino fundamental completo e CNH C, D ou E, horário e dias de trabalho a combinar; aceita somente pessoas de Amparo)

Pedreiro (ter experiência comprovada em carteira e ensino fundamental, horário e dias de trabalho a combinar; aceita somente pessoas de Amparo)

Pedreiro (ter experiência comprovada na função; vaga disponível também para PCD – pessoa com deficiência, aceita somente pessoas de Amparo)

Pedreiro (ter experiência comprovada na função, disponibilidade para trabalhar de segunda à quinta-feira das 07h às 17h, sexta-feira das 07h às 16h e aos sábados, quando for solicitado, das 07h às 16h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Holambra, Nova Odessa e Cosmópolis)

Pintor de obras (ter experiência comprovada em carteira, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h, vaga disponível também para PCD – pessoa com deficiência; aceita somente pessoas de Amparo)

Pizzaiolo (ter ensino médio completo ou cursando, horário e dias de trabalho a combinar, aceita somente pessoas de Amparo)

Preparador/pintor automotivo (ter ensino médio completo e experiência em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Professor de educação infantil (ter experiência em carteira, ensino superior completo em Pedagogia, trabalhará de segunda a sexta-feira das 7h as 17h; aceita somente pessoas de Amparo)

Químico (ter curso superior de química e experiência comprovada em carteira; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Recepcionista de consultório médico ou dentário (ter experiência em carteira, ensino médio completo, aceita pessoas de Amparo e Arcadas)

Recepcionista de hotel (aceita pessoas de Amparo, Serra Negra e cidades vizinhas que tenham ensino médio completo, experiência comprovada na função e disponibilidade de horário para trabalhar em período tarde/noite; vaga disponível também para PCD – pessoa com deficiência)

Repositor (ter experiência comprovada em carteira, ensino médio completo e disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6×1 das 13:40h às 22h; aceita somente pessoas de Amparo)

Repositor em supermercado (ter ensino médio completo e disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6×1 das 14h às 22h20; aceita somente pessoas de Amparo)

Servente de obras (ter experiência comprovada na função, ensino fundamental completo, aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Monte Alegre do Sul e Jaguariúna, disponibilidade p/ trabalhar de segunda a sexta-feira das 7h às 12h e das 13h às 17h)

Servente de obras (ter experiência comprovada em carteira e ensino fundamental, horário e dias de trabalho a combinar; aceita somente pessoas de Amparo)

Serviços gerais em obra (servente de serviços gerais na conservação de obra, ter disponibilidade para trabalhar de segunda à quinta-feira das 07h às 17h, sexta-feira das 07h às 16h e aos sábados, quando for solicitado, das 07h às 16h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Holambra, Nova Odessa e Cosmópolis)

Técnico em eletromecânica (ter ensino médio completo, curso de técnico em eletromecânica cursando ou completo e disponibilidade de horário; aceita somente pessoas de Amparo, Distrito de Arcadas e Três Pontes)

Técnico químico (estar cursando ou ter curso técnico de química ou meio ambiente completo; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Técnico em saúde bucal (ter experiência em carteira, curso técnico em saúde bucal, trabalhará de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e aos sábados das 8h às 13h, aceita pessoas de Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra, Socorro e Águas de Lindóia).

Técnico em segurança do trabalho (ter curso completo de técnico em segurança do trabalho e experiência em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Vendedor externo (captar novos clientes, realizar atendimentos e negociações de preços, se deslocar até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais em que faz apresentações, negociações e follow-up de vendas, ter experiência em carteira, ensino médio completo, trabalhará de 2ª a 6ª feiras das 07h as 17h, aceita somente pessoas de Amparo)

Vendedor interno (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado das 9h as 18h, aceita somente pessoas de Amparo)

PAT AMPARO

Av. Bernardino de Campos, 705 – Ribeirão

Comparecer com RG e CPF