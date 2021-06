PAT de Amparo tem 68 vagas de emprego

O PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de Amparo disponibiliza para a quinta feira, 24/6, 68 vagas para diversas áreas.

Devido a pandemia do Covid-19, a entrega do currículo é on-line.

O interessado pode enviar o material para o e-mail

pat.emprego@amparo.sp.gov.br informando a vaga de interesse, o número do PIS ou CPF e anexando o currículo.

As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia e, por isso, a relação

divulgada tem alterações.

Confira as vagas:

Agente de controle de dengue (ter exp. em carteira e ensino médio

completo)

Agente de viagem (ter exp. em carteira, ensino médio completo e

disponibilidade para viajar a trabalho)

Ajudante de cozinha (disponibilidade para residir no local, ter ensino fundamental completo, habilitação B, veículo próprio e exp. em

carteira)

Almoxarife (vaga para trabalhar em Itapira/SP, ter exp. em carteira,

habilitação B e carro próprio)

Almoxarife (com exp. em carteira, ensino médio completo e

disponibilidade para viajar)

Analista de controle de qualidade na construção civil (ter

experiência em carteira e ensino médio completo)

Analista de recursos humanos (ter exp. em carteira, ensino médio

completo e disponibilidade p/ viajar a trabalho)

Auxiliar comercial (ter curso técnico completo ou em andamento de

Administração ou Contabilidade ou Logística, conhecimento em pacote Office, habilitação A ou B e ter carro ou moto para condução

própria, experiência comprovada na área comercial/vendas/clientes,

vaga aceita candidatos(as) de Amparo ou Pedreira)

Auxiliar de campo – plantio (com exp. em carteira, candidatos de

Amparo/SP e região)

Auxiliar de confeiteiro(a) (ter exp. em carteira)

Auxiliar de cozinha em food trailer (ter carta de referência recente e

disponibilidade de horário)

Auxiliar de enfermagem (ter curso de auxiliar de enfermagem completo e

Coren ativo)

Auxiliar de manutenção de edificações (ter carta de referência

recente e conhecimento de reparos elétricos, hidráulicos e de

alvenaria)

Ajudante geral em indústria têxtil (conhecimento básico no pacote

Office, ter habilitação A ou B e carro ou moto para condução

própria e ensino médio completo, auxiliará o mecânico nos processo pertinentes tais como manusear ferramentas, carregar materiais e

preencher relatórios no computador, ter experiência comprovada

relacionada a estas funções, vaga aceita candidatos de Amparo e

Pedreira)

Auxiliar de produção (ter ensino médio completo e experiência

comprovada com martelo pneumático)

Auxiliar de serralheiro industrial (ter exp. carteira, habilitação

“A/B”, veículo para ir ao trabalho e disponibilidade p/ viajar)

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (ter exp. em carteira e

habilitação “B”)

Camareira de hotel (disponibilidade para residir no local, ter ensino

fundamental completo, habilitação B, veículo próprio e exp. em

carteira)

Caminhoneiro carreteiro (ter exp. em carteira ou carta de referência

recente, habilitação “D ou E” e disponibilidade p/ viajar)

Chefe de cozinha (disponibilidade para residir no local, ter ensino

fundamental completo, habilitação B, veículo próprio e exp. em

carteira)

Costureiro(a) Industrial (experiência comprovada em máquina reta,

desejável ensino médio completo, habilitação A ou B e carro ou moto

para condução própria, vaga aceita candidatos(as) de Amparo ou

Pedreira)

Cozinheiro(a) geral (ter carta de referência recente)

Cozinheiro(a) geral (disponibilidade para residir no local, ter ensino

fundamental completo, habilitação B, veículo próprio e exp. em

carteira)

Cozinheiro(a) geral (com exp. em carteira, ter disponibilidade para

escala de horário 6×1 das 14:50h às 22h)

Cozinheiro(a) industrial (ter exp. em carteira)

Desenhista projetista (ter experiência em carteira e conhecimento do programa INVENTOR, ensino médio completo e disponibilidade para viajar)

Eletricista (ter experiência em carteira, ensino médio completo e

disponibilidade para viajar)

Eletricista de manutenção industrial (ter exp. em carteira, ensino

médio completo, curso técnico em eletricista industrial, habilitação

“A/B” e veículo p/ ir ao trabalho)

Encanador (ter experiência comprovada com aquecimento central e

piscina, ensino médio completo, habilitação B e disponibilidade para

viajar)

Enfermeiro (a) (ter curso superior de enfermagem completo e Coren ativo)

Garçom (disponibilidade para residir no local, ter ensino médio

completo, habilitação B, veículo próprio e exp. em carteira)

Gerente administrativo (ter exp. em carteira e ensino médio completo)

Gerente de loja (ter exp. em carteira, curso superior de administração e disponibilidade p/ viajar a trabalho)

Jardineiro (ter carta de referência recente e habilitação A/B)

Jardineiro (ter experiência em carteira e habilitação B, curso de

jardinagem será um diferencial)

Líder de produção em indústria (ter exp. em carteira ou carta de

referência recente, ensino médio completo e habilitação “A”)

Mecânico de automóveis (ter exp. em carteira, ensino fundamental

completo, habilitação A/C, veículo próprio p/ ir ao trabalho)

Mecânico de manutenção e eletricista para indústria (ter exp. em

carteira, ensino médio completo ou cursando, curso de mecânico

industrial e curso de eletricista industrial)

Mecânico de manutenção industrial (ter exp. em carteira, ensino

médio completo, curso técnico em mecânica industrial, habilitação

“A/B” e veículo p/ ir ao trabalho)

Meio oficial de cozinha (ter carta de referência recente)

Montador de máquinas externas/climatização (ensino médio completo, conhecimento em comandos elétricos, básico em eletrônica e manuseio ferramental, ter habilitação A/B, disponibilidade para viajar e dormir no local)

Motorista de caminhão-guincho pesado (ter exp. em carteira e

habilitação “D”)

Motorista entregador de Kombi e moto (vaga para entregadores que tenham

experiência somente com Kombi e moto)

Oficial de manutenção de edificações (ter exp. em carteira e ensino

fundamental completo)

Operador de motoniveladora (ter exp. em carteira e habilitação “D”)

Operador de pá carregadeira (ter exp. em carteira e habilitação “D”)

Operador de rolo compressor (ter exp. em carteira e habilitação “C”)

Operador de torno com comando numérico (ter exp. em carteira em

carteira ou carta de referência recente e curso técnico em mecânica)

Operador de instalação e manutenção de ar-condicionado (experiência comprovada na função, ter habilitação A ou B e veículo para

condução própria, vaga aceita candidatos de Amparo e região)

Operador e programador de torno CNC (ter exp. em carteira em carteira e ensino médio completo)

Pedreiro (ter exp. em carteira ou carta de referência recente,

habilitação “B” e disponibilidade p/ viajar)

Pintor de obras (ter exp. em carteira ou carta de referência recente)

Promotor(a) de vendas (com experiência comprovada na função, ensino médio completo e disponibilidade para viajar)

Representante comercial autônomo (ter habilitação “A/B”, ensino

médio completo e carro ou moto própria p/ utilizar no trabalho)

Serralheiro industrial (ter exp. carteira, habilitação A/B, veículo

para ir ao trabalho e disponibilidade p/ viajar)

Serralheiro industrial (ter exp. em carteira com solda TIG, ensino

médio completo e disponibilidade para viajar)

Soldador industrial (ter exp. em carteira, curso de soldador, ensino

médio completo e habilitação “A/B”)

Subchefe de cozinha (disponibilidade para residir no local, ter ensino fundamental completo, habilitação B, veículo próprio e exp. em

carteira)

Tecelão (experiência comprovada na função, desejável conhecimento

em urdimento e ensino fundamental completo, ter condução própria, vaga aceita candidatos(as) de Amparo ou Pedreira)

Técnico(a) de enfermagem (ter curso de técnico de enfermagem completo e COREN ativo)

Técnico eletrônico (c/ curso téc. em eletrônica/eletrotécnica,

inglês e pacote Office intermediários e exp. comprovada em carteira)

Técnico instalador de internet fibra óptica, telefone e TV (ter

habilitação “B”, ensino médio completo e disponibilidade p/ viajar a

trabalho)

Técnico químico (ter curso técnico em química, somente candidatos de Amparo/SP)

Torneiro mecânico (ter exp. em carteira, curso de torneiro mecânico,

veículo p/ ir ao trabalho e disponibilidade p/ viajar a trabalho)

Tratorista (c/ exp. em carteira, candidatos de Amparo/SP e região)

Vendedor(a) de comércio varejista (ter exp. em carteira, ensino médio completo e disponibilidade para viajar a trabalho)

Vendedor(a) externo(a) de produtos alimentícios (ter experiência em carteira,habilitação “A/B”, ter carro próprio e disponibilidade para viajar a

trabalho)

Vigia noturno (disponibilidade para residir no local, ter ensino médio completo, habilitação A ou B, veículo próprio e exp. em carteira)

