PAT DE JAGUARIÚNA ABRE INSCRIÇÕES PARA PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna está com inscrições abertas para um novo programa de orientação profissional. O “Trabalhando Juntos – treino para o mercado de trabalho” será realizado durante todo o mês de maio, sempre às quartas e quintas-feiras, das 15h às 16h, no auditório do PAT.

Para participar, é preciso ter 14 anos ou mais e fazer a inscrição pelo link https://tinyurl.com/y7cdzyzw ou presencialmente na sede do PAT de Jaguariúna. O programa é totalmente gratuito.

Segundo a diretora do PAT de Jaguariúna, Renata Lopes, o programa tem o objetivo de preparar os jovens que estão chegando ao mercado de trabalho, desde como fazer um currículo até habilidades em comunicação, relacionamento, trabalho em equipe, resolução de situações-problemas, planejamento e organização e liderança.

“Vamos orientar as pessoas a como ter as habilidades necessárias para o mercado de trabalho, como postura e comprometimento”, completa Renata.

O PAT de Jaguariúna fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, no Jardim Santa Maria.