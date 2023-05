PAT DE JAGUARIÚNA AUXILIA NAS INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ PAULISTA

Estão abertas as inscrições para o programa Jovem Aprendiz Paulista, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que incentiva micros e pequenas empresas a contratarem adolescentes e jovens. Em Jaguariúna, o programa conta com o apoio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.

Adolescentes e empreendedores podem fazer as inscrições para participar do programa no site https://jovemaprendiz.sp.gov.br/ (veja os links abaixo). Caso haja dúvidas no preenchimento dos cadastros, os interessados podem procurar atendimento diretamente no PAT de Jaguariúna, que dará todo o suporte e orientação. O PAT fica na Rua Cel. Amâncio Bueno, 810, no Centro. A inscrição é totalmente gratuita.

Segundo o Governo do Estado, o programa Jovem Aprendiz Paulista “tem como foco proporcionar a primeira experiência no mundo do trabalho para jovens da rede pública de ensino, ao mesmo tempo que fomenta a inclusão social e economia local”.

Nos primeiros dias de contrato, o jovem aprendiz se dedica exclusivamente a conteúdos de capacitação teórica por meio de uma plataforma on-line. Após esse período, o jovem passa a frequentar o seu local de trabalho, onde pode colocar tudo o que aprendeu em prática. A carga horária pode ser de 4 ou 6 horas diárias.

Para continuar seu aprendizado, uma vez por semana, o jovem aprendiz destina quatro horas de seu período no trabalho para conteúdos on-line.

Há vários cursos disponíveis, como Arco Administrativo, Comércio e Varejo, Auxiliar de Logística, Ocupações Administrativas, Assistente Administrativo Rural e Múltiplas Ocupações em Administrador de Banco de Dados.

QUAIS OS PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR?

Ter entre 14 a 18 anos incompletos.

Estar regularmente matriculado e frequentando uma escola de ensino fundamental ou ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo.

Ter um cadastro atualizado no Jovem Aprendiz Paulista

QUE EMPRESAS PODEM PARTICIPAR?

Microempresas

Empresas de Pequeno Porte

Ter CNPJ no Estado de São Paulo

Ter sua empresa cadastrada no Jovem Aprendiz Paulista

Link para inscrição de jovens: https://jovemaprendiz.sp.gov.br/jovem-aprendiz-estudantes/

Link para inscrição de empresas: https://jovemaprendiz.sp.gov.br/jovem-aprendiz-empresas