PAT DE JAGUARIÚNA TEM VAGAS PARA CURSOS GRATUITOS COM BOLSA-AUXÍLIO DE R$ 210

O PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna, em parceria com a ACI (Associação Comercial e Industrial) de Jaguariúna e o Governo do Estado de São Paulo está com vagas abertas para cursos de qualificação profissional gratuitos com bolsa-auxílio de R$ 210,00 aos participantes.

As vagas, do programa Minha Chance, são para os cursos de bartender, camareiro (a) e garçom/garçonete, que terão início do final deste mês, em data ainda ser divulgada. Os cursos serão realizados no Parque Santa Maria.

Os estudantes matriculados nos cursos de qualificação do programa receberão uma bolsa única de R$ 210,00 para ajuda nas despesas. O pagamento será feito por meio de código bancário, que o estudante usará para sacar em caixas eletrônicos do Banco do Brasil e da Rede 24 Horas.

Para receber a bolsa-auxílio, além de ser desempregado e estar frequente no curso, o estudante não pode estar recebendo seguro-desemprego ou outros auxílios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna.

Confira abaixo mais detalhes sobre o programa, vagas disponíveis e links para fazer a inscrição:

BARTENDER

Sobre o curso:

Capacita o aluno para desempenhar atividades de preparo, apresentação de bebidas e coquetéis, além de utilizar técnicas de malabarismo com as garrafas.

Área de qualificação: Turismo, Hospitalidade e Lazer

Carga horária: 80 horas/aula

Local: Parque Santa Maria

Horário: das 13h às 17h10

Link para inscrição: https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/onde-estudar

CAMAREIRO/CAMAREIRA

Sobre o curso:

Capacita o aluno para atuar como camareiro, limpando, arrumando, organizando, vistoriando e abastecendo apartamentos, quartos e banheiros, em hotéis, cabines de navios e estabelecimentos similares, mantendo-os em ordem e atendendo e auxiliando os hóspedes.

Área de qualificação: Turismo, Hospitalidade e Lazer

Carga horária: 80 horas/aulas

Local: Parque Santa Maria

Horário: das 8h às 12h10

Link para inscrição: https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/onde-estudar

GARÇOM / GARÇONETE

Sobre o curso:

Capacita o aluno a atender os clientes em um bar, café ou restaurante, anotar os pedidos e servi-los. Prepará-lo para atuar em eventos e festas.

Área de qualificação: Turismo, Hospitalidade e Lazer

Carga horária: 80 horas/aula

Local: Parque Santa Maria

Horário: das 18h às 22h10

Link para inscrição: https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/onde-estudar