PAT Mogi Guaçu abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação com bolsa-auxílio

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu disponibilizará por meio de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e o SENAC cursos de qualificação profissional gratuitos com bolsa-auxílio aos participantes.

A capacitação será oferecida através do Programa Via Rápida, com inscrições abertas a partir desta quinta-feira, 10 de junho, no site http://www.viarapida.sp.gov.br/. Os cursos, de Programador de Sistemas (200 horas/aula) e de Programador WEB (240 horas/aula), têm cada um 20 vagas para ensino em formato remoto, via internet.

“Sabemos que a concorrência por vagas de emprego é muito forte. Acompanhamos essa realidade no dia a dia do PAT. Por isso, quem busca qualificação sai na frente. Amplia as chances de se colocar mais rapidamente no mercado de trabalho”, destaca Andreia Andreazi, coordenadora da unidade do PAT Mogi Guaçu.

O público-alvo do projeto são jovens e adultos a partir de 16 anos de idade, alfabetizados. A bolsa-auxílio, de R$ 210, será paga em cota única aos estudantes matriculados que estejam desempregados, não recebam seguro-desemprego ou outros auxílios da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e que cumpram assiduidade mínima. Caso o número de inscritos seja maior do que o de vagas, serão priorizadas pessoas que não estão trabalhando, com baixa renda e com deficiência.