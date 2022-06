Patrocine Um Atleta

Olá Pessoal meu Nome é Junior Teixeira sou atleta, professor, Sensei de Judô formado pela CBJ Confederação Brasileira de Judô e FPJ Federação Paulista de Judô das cidades de Jaguariúna SP e Sto Antonio de Posse SP e gostaria de pedir seu apoio a você empresário, empreendedor, trabalhador, colaborador e pessoas que se solidarizem com nosso Projeto de Aulas de Judô hoje sendo um dos esportes mais transcende a prática esportiva e se torna lema de vida. E essa característica de integração física e social que fez com que o Comitê Olímpico Internacional declarasse o esporte como o mais completo porque promove valores de amizade, participação, respeito mútuo e esforço para melhorar. A UNESCO, braço das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, também destaca o judô como um esporte que possibilita o relacionamento saudável com outras pessoas, utilizando o jogo e a luta como um integrador dinâmico.

Precisamos de apoio para federar nossos atletas para irem em campeonatos, além de agasalhos e camisetas, kimonos e viagens nessa temporada de 2022, inclusive todos esses custos são pagos por nós e pelos pais dos atletas ,então gostaria de pedir esse apoio, podendo para aqueles que quiserem divulgar sua empresa colocaremos nas camisetas e nos kimonos, ou mesmo aqueles que quiserem colaborar de coração .

Desde já agradeço , muito obrigado a todos

Respeito…Educação…Disciplina…Humildade e Honestidade são nossos pilares

Judô ” Arte do Caminho Suave”

JR TEIXEIRA