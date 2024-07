PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA: MAIS DE 25 ANOS A SERVIÇO DO PRODUTOR RURAL

Criada em 1998 no primeiro mandato do prefeito Paulo Silva, com a regulamentação da política pública de ajuda aos pequenos agricultores no preparo de solo, a Patrulha Agrícola Mecanizada é um serviço composto por um conjunto de tratores e equipamentos com mais de 25 anos de trabalho ininterrupto, realçando o compromisso firmado pelo governo municipal de estar junto ao produtor rural.

O serviço ofertado aos produtores pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, consiste no empréstimo a custo zero dos equipamentos para a realização de atividades como gradeação e curva de nível. Se o pedido for por um trator da Patrulha Mecanizada, o operador também é cedido gratuitamente. Ao produtor, caberá apenas o custo do óleo diesel. “Se ele (produtor) tiver o trator e o operador, emprestamos para uso um distribuidor de calcário, um escarificador, uma plantadeira ou uma canteiradeira”, disse o secretário de Agricultura, Claudio de Souza.

Vale destacar que todo trabalho realizado com uso dos equipamentos da Patrulha Agrícola tem o acompanhamento técnico da Prefeitura, com a vistoria de um profissional. Claudio informou que o sitiante interessado no serviço da Patrulha Agrícola precisa fazer o pedido e comparecer à sede da Secretaria de Agricultura (rua Sete de Setembro, 894, no casarão amarelo do Horto Florestal) para preencher a ficha de solicitação.

“Temos uma procura muito grande. O produtor rural sabe da importância desse serviço e por isso tem nos procurado com muita frequência. Em média, cada conjunto de equipamento fica de 15 a 20 dias em cada propriedade”, destacou Cláudio. A estrutura atual permite que a pasta atenda até seis solicitações por semana nesse serviço de apoio. Para mais informações sobre a Patrulha Agrícola Mecanizada, basta ligar para os telefones 3804.1800/3862.5656.